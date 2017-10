J.Martins sólida para suportar 10 anos perdas Colômbia, espera breakeven antes-CEO

LISBOA, 1 Jun (Reuters) - A solidez do grupo Jerónimo Martins (JM) permite-lhe aguentar 10 anos de prejuízos na nova operação da Colômbia, embora espere que o ‘management’ local consiga atingir o ‘break-even’ de resultados antes, disse o Chief Executive Officer (CEO), Pedro Soares dos Santos.

O grupo retalhista anunciou em Março que vai investir 400 milhões de euros (ME) até 2014 no mercado de distribuição da Colômbia, uma economia de rápido crescimento.

“As empresas que se internacionalizam devem estar preparadas para perder dinheiro nesses projectos durante vários anos”, afirmou Pedro Soares dos Santos, numa conferência em Lisboa promovida pela Brand Finance em parceria com o Ministério da Economia e do Emprego.

“Estamos preparados para dez anos de perdas na Colômbia. Espero que não e que a equipa consiga (obter retorno) mais depressa, mas estamos preparados”, disse ainda.

A Jerónimo Martins anunciou em Março que pretende abrir as primeiras lojas na Colômbia no quarto trimestre de 2012, prevendo investir 400 ME ao longo de três anos, com o objectivo de alcançar um lugar cimeiro no mercado de retalho daquela economia sul-americana em rápido crescimento.

Vincou: “vamos fazer na Colômbia o mesmo que fizémos na Polónia, com a Biedronka”, acrescentando que o segredo do sucesso em novos mercados passa pela adaptação à cultura e à mentalidade locais.

“Soubemos ser polacos na terra dos polacos”, afirmou, salientando que a Biedronka, uma cadeia de supermercados ‘hard-discount’, é hoje líder no mercado de retalho alimentar na Polónia.

A Jerónimo Martins é uma das principais cotadas portuguesas, sendo proprietária, em Portugal, da cadeia de supermercados Pingo Doce.

Opera também no segmento da indústria agro-alimentar, através da Unilever.

O grupo tem resistido ao impacto da recessão em Portugal -- sob ‘bailout’ do Fundo Monetário Internacional (FMI) e da União Europeia (UE) e imerso na mais profunda recessão em 30 anos -- com o investimento em geografias de mais rápido crescimento, nomeadamente na Polónia e, em breve, na Colômbia. (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)