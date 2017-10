BPI aprova plano recapitalização 1.500 ME com recurso ao Estado

LISBOA, 4 Jun (Reuters) - O BPI aprovou o seu plano de recapitalização no valor de 1.500 milhões de euros (ME), sendo 1.300 ME provenientes do recurso à linha de recapitalização pública prevista no acordo de ‘bailout’ de Portugal e 200 ME de um aumento de capital, anunciou o terceiro maior banco cotado português.

“O Conselho de Administração aprovou plano de recapitalização que visa reforçar o rácio core Tier I, por forma a dar cumprimento ao previsto na Recomendação da EBA de um rácio core Tier I de 9 pct”, referiu o banco em comunicado.

“O plano de recapitalização de 1,5 mil ME compreende um aumento de capital de 200 ME cpom direito de preferência dos accionistas e a emissão de instrumentos de dívida elegíveis para fundos próprios, subscritos pelo Estado, no montante de 1,3 mil ME”, referiu.

A EBA impõe que todos os bancos europeus tenham de cumprir um exigente rácio de capital ‘core Tier 1’ mínimo de 9 pct no final de Junho de 2012, valorizando de forma prudente a preços de mercado a sua exposição a dívida soberana.

Por seu turno, no âmbito do ‘bailout’, o Banco de Portugal (BP) exige que os bancos portugueses tenham de alcançar um ‘core Tier 1’ de 10 pct no fim de 2012.

O BPI já tinha admitido recorrer àquela linha pública, nomeadamente através da emissão de instrumentos de capital contingente -- conhecidos por CoCos -- que são títulos de dívida que se convertem em acções a partir do momento em que o banco intervencionado não cumprir determinadas condições. (Por Filipe Alves; Editado por Patrícia Vicente Rua)