BCP recorre linha capitalização Estado em 3.000 ME e avança 'cash call' 500 ME

LISBOA, 4 Jun (Reuters) - O Millennium bcp, maior banco privado português em activos, aprovou um plano de recapitalização de 3.500 milhões de euros (ME) para cumprir as metas de ‘core Tier I’ exigidas no ‘bailout’ de Portugal, o que inclui 3.000 ME da linha de recapitalização pública e um aumento de capital de 500 ME, anunciou o banco.

“O BCP informa que (...) obteve nesta data a confirmação da disponibilidade do Estado para uma participação de investimento público no seu programa de capitalização”, que inclui um aumento de capital por novas entradas em dinheiro reservado a accionistas “com montante previsto de 500 ME, a concretizar no terceiro trimestre de 2012.”

O objectivo é reforçar o rácio de solvabilidade ‘core Tier’ para o mínimo de 9 pct exigido pela Autoridade Bancária Europeia (EBA) até 30 de Junho de 2012, bem como a meta de 10 pct a 31 de Dezembro deste ano fixada pelo Banco de Portugal no âmbito do acordo de ‘bailout’.

O BCP adiantou que, no âmbito deste aumento de capital, “foi acordada desde já uma tomada firme pelo Estado a um preço de 0,04 euros por ação”.

O Estado vai subscrever “instrumentos híbridos qualificáveis como capital Core Tier 1 (instrumentos que são totalmente reembolsáveis pelo Banco ao longo de um período de cinco anos e que só em certos casos, designadamente de incumprimento ou falta de pagamento, são suscetíveis de conversão em ações do Banco), no valor total de 3.000 ME, a concretizar até ao final de Junho de 2012”.

Acrescentou o BCP: “este plano de capitalização foi elaborado considerando a constituição de uma provisão adicional de cerca de 450 ME para riscos associados à degradação da situação económico-financeira da Grécia”. (Por Filipe Alves; Editado por Filipa Cunha Lima)