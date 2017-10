ACÇÕES PORTUGAL-BPI dispara 6,5 pct com plano recapitalização

LISBOA, 4 Jun (Reuters) - o BPI disparou 6,56 pct para um máximo de duas semanas nos 0,406 euros, suportado no plano de recapitalização que permitirá um reforço do rácio de capital ‘core Tier 1’ sem diluir as participações dos accionistas privados ou perpetuar a presença do Estado no banco, segundo traders.

O terceiro maior banco cotado português anunciou a aprovação de um plano de recapitalização no valor de 1.500 ME, dos quais 1.300 ME serão obtidos com recurso à linha de recapitalização prevista no ‘bailout’ de Portugal.

“O plano de recapitalização do BPI parece estar a agradar aos investidores, até porque o aumento de capital de 200 ME não um valor tão significativo que dilua a posição dos privados face ao Estado”, afirmou, Paulo Rosa, trader da Go Bulling, no Porto.

Os restantes 200 ME do plano de recapitalização, por via de um aumento de capital reservado a accionistas, permite ao BPI cumprir a exigência mínima de 9 pct de ‘core Tier 1’ traçada pela Autoridade Bancária Europeia (EBA) para 30 de Junho, bem como a meta de 10 pct fixada no ‘bailout’ para o final deste ano.

A injecção de capitais públicos terá lugar através da subscrição de ‘coco bonds’, obrigações elegíveis para o cálculo do ‘core Tier 1’, sendo que o BPI e os demais bancos que recorrerem a esta linha terão cinco anos para devolver este montante ao Estado.

Caso contrário, o Estado terá direito a converter o montante em dívida em acções dos bancos apoiados, tornando-se seu accionista de referência.

“O mercado está a acreditar que o BPI será capaz de dar a volta à situação e devolver este empréstimo ao Estado nos cinco anos previstos”, disse Emanuel Vieira, da Golden Broker.

Negociaram-se 218.034 acções do BPI, a ganharem 4,99 pct para 0,4 euros, suplantando a subida de 0,5 pct do índice de referencia nacional PSI20 e a subida de 1,19 pct do índice europeu para a banca. (Por Filipe Alves; Editado por Patrícia Vicente Rua)