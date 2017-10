PT diz ascende liderança 'triple play' Portugal, ultrapassa Zon

LISBOA, 4 Jun (Reuters) - A Portugal Telecom atingiu, no final de Março, a liderança no segmento de serviços integrados de telefone fixo, Internet e televisão, denominado ‘triple play’, com 728 mil clientes, ultrapassando a rival Zon Multimédia nesta área estratégica para as receitas das telecoms, anunciou a PT.

O ‘triple play’ consiste na inclusão numa só factura de serviços de telefone fixo, Internet e ‘pay tv’, sendo considerado uma área-chave nas telecoms, uma vez que, segundo os analistas, torna-as mais resiliente à recessão económica em Portugal -- que se encontra sob ‘bailout’ e submerso na mais profunda crise económica dos últimos 30 anos.

Os clientes ‘triple play’ são mais fidelizados que os restantes e mantêm o serviço de telefone fixo, permitindo conter a crise da secular rede fixa, que durante anos perdeu clientes devido à concorrência das operadoras móveis TMN, Vodafone e Optimus (da Sonaecom ).

“No final do primeiro trimestre de 2012, a PT registou 728 mil clientes ‘triple-play’”, refere a maior ‘telecom’ de Portugal em comunicado publicado no site do regulador português CMVM (www.cmvm.pt).

Este valor equivale a uma taxa de penetração de 66 pct da oferta ‘triple play’ na base de clientes do Meo, o serviço de televisão por assinatura da PT.

No final do primeiro trimestre de 2012, “o segundo operador apresentava 716 mil clientes ‘triple-play’”, referiu a PT, numa alusão à Zon.

O Meo foi lançado em 2008 para competir com a Zon no negócio de ‘pay tv’, de modo a cativar os utilizadores de telecomunicações fixas, invertendo assim a ‘sangria’ na base de clientes da rede fixa do grupo.

O serviço de televisão e os serviços ‘premium’ associados constituem a cabeça de cartaz de um pacote ‘triple play’ que inclui também Internet e banda larga numa só assinatura, fazendo com que muitos clientes optem por manter o telefone fixo da PT.

No primeiro trimestre de 2012 teve lugar um forte crescimento dos clientes de ‘pay-tv’ das principais operadoras (Zon, PT e Sonaecom ), devido ao desligamento do sinal analógico de televisão para a implantação em Portugal da Televisão Digital Terrestre (TDT), que segundo os analistas abriu oportunidades de crescimento para as ‘telecoms’-

Adiantou a PT: “no primeiro trimestre de 2012, os clientes ‘triple-play’ aumentaram 32 pct face ao primeiro trimestre de 2011, tendo obtido 49 mil adições líquidas”.

A PT fechou o trimestre com uma quota de 36 pct no negócio de ‘pay-tv’, face a 52 pct da Zon, segundo os dados da Autoridade Nacional das Comunicações de Portugal (Anacom). (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)