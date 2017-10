Tecnológica ISA entra NYSE Alternext para financiar expansão fora Europa-CEO

Por Filipe Alves

LISBOA, 19 Jun (Reuters) - A tecnológica Intelligent Sensing Anywhere (ISA), que se estreia amanhã como a primeira empresa portuguesa a cotar no NYSE Alternext, vai usar o encaixe de 2,6 milhões de euros da entrada em bolsa para financiar a sua expansão em geografias fora da Europa e com forte crescimento económico, segundo o CEO.

“Crescemos (facturação) 50 pct ao ano, em 2010 e 2011, e prevemos continuar a crescer assim no futuro, mas isso não pode ser feito em Portugal e na Europa mas em geografias onde o crescimento económico é maior”, disse Basílio Simões à Reuters, à margem da apresentação da empresa de tecnologias de eficiência energética na NYSE Euronext Lisbon.

Vincou: “foi para isso que demos este passo, para sustentar o crescimento em geografias como o Médio Oriente, os Estados Unidos e América do Sul”.

“Não temos dúvidas que o facto de termos o ‘selo’ de qualidade da NYSE Euronext ajuda a ganhar a confiança dos nossos parceiros”, acrescentou.

A admissão à cotação no mercado bolsista para Pequenas e Médias Empresas (PME) da NYSE Alternext foi concretizada através da colocação privada de 520.626 novas acções no valor de 5 euros cada, permitindo um encaixe de 2,6 milhões de euros (ME) e avaliando a ISA em 7,5 ME.

Basílio Simões acrescentou que a ISA pretende “avançar, no futuro, com uma dispersão em bolsa de capital (IPO) e o facto de já estar na plataforma da NYSE Euronext vai facilitar esse passo”.

“Esperamos que esta nossa iniciativa venha a ser seguida por muitos outros empreendedores, que olhem para o mercado de capitais como forma de potenciar o crescimento, uma vez que não é possível continuar a alavancar o crescimento com base em crédito bancário”, afirmou o CEO.

A ISA tem sede em Coimbra e detém uma posição de liderança a nível mundial no mercado da telemetria para o sector energético, com presença em países dos cinco continentes, com destaque para Espanha, Inglaterra, Bélgica, França, Holanda, Alemanha, Estados Unidos, Austrália, Brasil e Egipto.

Fundada em 1990 por um grupo de recém-licenciados da Universidade de Coimbra, a ISA desenvolve actividade nas áreas de‘oil & gas’ e eficiência energética, prevendo que em 2013 os proveitos operacionais cresçam 60 pct em termos homólogos, para um total de 12 ME.

A tecnológica tem como principais accionistas o Fundo de Capital de Risco Capital Criativo I (49,03 pct) e a ISA Capital (holding dos fundadores) com 44,75 pct.

Conta com uma centena de funcionários e terminou o exercício de 2011 com proveitos operacionais de 7,6 milhões de euros, EBITDA-Lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações de 755 mil euros e lucro líquido de 62 mil euros.

ALTERNEXT QUER SER “ALTERNATIVA” AO CRÉDITO BANCÁRIO

O mercado para PME NYSE Alternext, lançado em 2005, não conseguira até à data seduzir as empresas portuguesas, que durante anos tiveram à disposição o crédito fácil e barato permitido pela adesão do país ao Euro.

Porém, as dificuldades de financiamento causadas pela crise das dívidas soberanas -- agravada pelas duras condições do ‘bailout’ a Portugal -- poderá fazer com que as PME optem por tentar levantar capital no mercado de acções, pelo que a NYSE Euronext espera que a ISA seja a primeira de outras colocações em bolsa.

“Faço votos que outras empresas concluam que o mercado de capitais pode ser um meio ao serviço do seu desenvolvimento”, afirmou Luis Laginha de Sousa, CEO da NYSE Euronext Lisbon.

Acrescentou o CEO da bolsa nacional: “este é um momento que tardou alguns anos a chegar: a primeira empresa portuguesa admitida no NYSE Alternext”.

Frisando que o financiamento bancário “não vai deixar de existir”, Laginha de Sousa defendeu a necessidade de encontrar um “ponto de equilíbrio diferente entre financiamento bancário e outras formas de financiamento”, nomeadamente com operações com capital e dívida realizadas através da bolsa.

”Com a primeira admissão ao NYSE Alternext em Portugal, abre-se uma janela de oportunidade para as PME portuguesas usufruírem de uma alternativa de financiamento, afirmou, por sua vez, Miguel Geraldes, director de mercados da NYSE Euronext Lisbon.

O Montepio Geral é o ‘listing sponsor’, ou entidade responsável pelo acompanhamento da cotação em bolsa da empresa, que passará a estar cotada com o código de negociação ALISA.

No NYSE Alternext estão cotadas 180 empresas de todos os sectores e de diversos países, totalizando 6.300 ME de capitalização bolsista.

Os critérios de admissão ao Alternext são “menos exigentes” do que os do mercado tradicional, frisou o director de mercados, destacando o reduzido valor mínimo dos IPO (2,5 ME) e o facto de as empresas cotadas não serem obrigadas a divulgar informação financeira numa base trimestral mas sim semestral e anual. (Editado por Sérgio Gonçalves)