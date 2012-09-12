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#Financials
September 12, 2012 / 9:31 AM / in 5 years

BRIEF-Barclays' Walker says remuneration "has been problem"

Reuters Staff

1 Min Read

LONDON, Sept 12 (Reuters) - BARCLAYS’ DAVID WALKER SAYS GEARING OF REMUNERATION TO REVENUE HAS BEEN PROBLEM IN INDUSTRY BARCLAYS’ DAVID WALKER SAYS “NEEDS TO BE MUCH MORE CHALLENGING BOARDROOM ENVIRONMENTS” BARCLAYS’ DAVID WALKER SAYS NEEDS TO BE “CLEAR STATEMENT OF VALUES” IN BOARDROOM BARCLAYS’ DAVID WALKER CULTURE & CONDUCT MUST TAKE PRIORITY OVER PROFIT BARCLAYS WALKER SAYS INAPPROPRIATE INCENTIVISATION “RESPONSIBLE FOR A LOT OF WHAT HAS GONE WRONG” BARCLAYS’ WALKER SAYS INCENTIVISATION SHOULD TAKE ACCOUNT MORE OF EMPLOYEES’ BEHAVIOUR

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