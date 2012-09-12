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#Financials
September 12, 2012 / 10:21 AM / in 5 years

BRIEF-Barclays' Walker wants bankers' pay bands published

Reuters Staff

1 Min Read

LONDON, Sept 12 (Reuters) - BARCLAYS’ WALKER SAYS STRONGLY DEFENSIVE OF UNIVERSAL BANKING MODEL BARCLAYS’ WALKER SAYS IMPORTANT EXECUTIVE REMUNERATION KEPT UNDER SPOTLIGHT BARCLAYS’ SAYS BANKS’ BANDS OF REMUNERATION SHOULD BE PUBLISHED BARCLAYS’ WALKER SAYS BANKS’ BANDS OF REMUNERATION SHOULD BE PUBLISHED BARCLAYS’ WALKER SAYS SHOULD BE PROVISION FOR CLAWBACK IN REMUNERATION BARCLAYS’ WALKER SAYS CAPPING VARIABLE PAY WOULD INCREASE FIXED PAY BARCLAYS’ WALKER SAYS EU PROPOSAL TO CAP VARIABLE PAY WOULD BE A RETROGRADE STEP

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