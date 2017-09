Feb 27 (Reuters) - Nanobiotix SA :

* FY revenue 972,908 euros ($1.09 million) versus 190,068 euros previous year

* Q4 revenue 832,337 euros versus 46,631 euros in Q3 2014 Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 0.8933 euros) (Gdynia Newsroom:)