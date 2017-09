March 6(Reuters) - Fonciere des 6eme et 7eme Arrondissements de Paris SIIC SA :

* Reported on Thursday with Fonciere de Paris to retain an exchange ratio of 17 Fonciere des 6eme et 7eme Arrondissements de Paris shares to 3 Fonciere de Paris shares

* This exchange ratio corresponds to a fusion parity of 0.176 Source text for Eikon:

Further company coverage: