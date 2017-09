March 10 (Reuters) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA :

* The Polish Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) approves merger of ALTUS TFI SA with Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spoldzielczych Kas Oszczednosciowo-Kredytowych SA belonging to capital group of TF Spoldzielczych Kas Oszczednosciowo-Kredytowych SA

