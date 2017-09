April 22 (Reuters) - Aufeminin :

* Reports Q1 revenue of 21.3 million euros ($22.84 million) versus 19.0 million euros a year ago

* Q1 net result group share is 966,00 euros, down 69 pct Source text: bit.ly/1aSvxx9 Further company coverage: ($1 = 0.9326 euros) (Gdynia Newsroom)