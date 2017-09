STOCKHOLM, April 30 (Reuters) - Vostok Nafta says about portfolio company Avito:

* Q1 revenues of RUB 1 207mln (USD 20.6mln), up 42 % compared with the first quarter 2014 (RUB 852mln)

* Q1 adjusted EBITDA margin of 46.4% or RUB 560mln (USD 9.6mln)

Link to release: