April 30 (Reuters) - Promotora de Informaciones SA :

* Sells 56 percent stake in Distribuidora de Televisin Digital SA (DTS) to Telefonica de Contenidos SAU

* Sells stake for 706,812,204 euros ($790.78 million), already received 565,449,764 euros, that is 80 percent of total price Source text for Eikon:

Further company coverage: ($1 = 0.8938 euros) (Gdynia Newsroom)