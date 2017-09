AKSJE-Oslo Børs stuper til laveste nivå på mer enn 6 måneder

* Hovedindeks ned 1,3% til 598,6 poeng ved 12-tiden

* Globale aksjer ned på frykt for lavere vekst

* Oljeprisen ramler til $46 per fat

* Telenor og Hydro stiger

OSLO, 20 aug (Reuters) - Norske aksjer faller 1,3 prosent i gjennomsnitt torsdag etter et kraftig fall i oljeprisen og sender hovedindeksen under 600 poeng for første gang siden tidlig i februar.

Nordsjøolje for levering i oktober noteres nå til 46,4 dollar per fat, ned mer enn to dollar siden onsdag ettermiddag etter tall som viser at det globale tilbudet overgår etterspørselen.

Samtidig viser data fra Statistisk sentralbyrå at veksten i økonomien avtok ytterligere i andre kvartal og at det opprinnelige anslaget for årets tre første måneder ble nedjustert.

Tallene taler for rentekutt senere i år og sammen med den lave oljeprisen gir dette grunnlag for ytterligere svekkelse i kronekursen.

Kun to selskaper på listen over de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs stiger, Telenor og Norsk Hydro, og begge kan til gjengjeld ha nytte av en svak krone ettersom inntektene i stor grad er i utenlandsk valuta.

På minussiden faller Seadrill fem prosent til sitt laveste nivå på seks år mens Statoil er ned 2,3 prosent til 125 kroner og dermed svært nær årets bunnotering fra januar.

Også utenlands er det frykt for lavere vekst i økonomien, med asiatiske aksjer på sitt laveste nivå på to år. (Reporting by Terje Solsvik)