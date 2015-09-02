YENİLEME 1-BORSA-Gelişmekte olan ülke borsalarındaki satış baskısıyla gerileyen endeks küresel piyasalardaki toparlanmayla günü yatay kapattı

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İSTANBUL, 2 Eylül (Reuters) - Gelişmekte olan ülke döviz ve hisse senedi piyasalarındaki satış baskısıyla gün içinde eksiye geçen BIST-100 endeksi, dış piyasalardaki toparlanmaya paralel olarak kayıplarını telafi ederek yatay kapandı.

Gün içinde 73,434-74,260 puan gibi dar bir bantta eksi ve artı seviyeler arasında dalgalanan endeks, günü yüzde 0.12 artıda 73,656.21 puandan kapattı.

ALB Foreks analisti Rıdvan Baştürk, “Bugün bakıldığında ABD‘de açıklanan özel sektör istihdamının beklentilerin altında kaldığını ve Fed‘in faiz artırımını öteleyebileceği fiyatlamasını yarattığını görüyoruz. Gün içinde gelişen piyasalar paralelinde gerileyen endeksin, bununla beraber toparlandı” dedi.

ABD‘de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde açıklanan ADP özel istihdam verisi Ağustos‘ta 190,000 ile beklentilerin altında artarak bazı yatırımcılarda Fed‘in faiz artırımını öteleyebileceği beklentisini yarattı.

Ayrıca Çin‘in hisse senedi piyasalarına yönelik aldığı önlemlerden destek bulan Avrupa borsaları yüzde 0.2 yükselirken, ABD borsaları yüzde 0.5 artıda seyrediyor.

Hisse senetlerine bakıldığında Bimeks hisse fiyatının şirketin gerçek performansını yansıtmadığı gerekçesiyle, düzenlemelerin öngördüğü çerçevede borsadan azami tutarda hisse geri alımına karar verdi. Şirketin hisseleri yüzde 8.02 primle 2.29 liradan kapandı.

BIST-100 endeksindeki hisselerin işlem hacmi 2.54 milyar lira ile hem 3.75 milyar liradaki 200 günlük hem de 2.93 milyar liradaki 30 günlük ortalamanın altında kaldı.