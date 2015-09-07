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سهم مجموعة طلعت مصطفى المصرية يهبط 4.5% بعد رفض الافراج الصحي عن رئيسها السابق
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#Financials
September 7, 2015 / 12:02 PM / 2 years ago

سهم مجموعة طلعت مصطفى المصرية يهبط 4.5% بعد رفض الافراج الصحي عن رئيسها السابق

Reuters Staff

1 Min Read

القاهرة 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - حول سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة أكبر شركة مصرية للتطوير العقاري مدرجة في البورصة مكاسبه الصباحية إلى خسائر حادة بعد رفض محكمة القضاء الاداري اليوم طلب الافراج الصحي عن رجل الأعمال المصري ورئيس مجلس الإدارة السابق هشام طلعت مصطفى.

وتصدر سهم المجموعة قيم تداول السوق وهبط 4.5 بالمئة بحلول الساعة 1149 بتوقيت جرينتش.

وقالت مصادر قضائية لرويترز اليوم إن “محكمة القضاء الاداري رفضت طلب الافراج صحيا عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.”

ويقضي رجل الأعمال حكما بالسجن لمدة 15 عاما لدوره في قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.

ومن أبرز مشروعات الشركة في القاهرة مشروع “مدينة الرحاب” ومشروع “مدينتي” الذي يقام على مساحة ثمانية آلاف فدان. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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