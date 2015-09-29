İş Bankası 20 milyar liraya kadar yurtiçinde borçlanma aracı ihracına karar verdi

İSTANBUL, 29 Eylül (Reuters) - İş Bankası 20 milyar liraya kadar yurtiçinde borçlanma aracı ihracı kararı aldı.

Bankanın KAP‘a yaptığı açıklamada yönetim kurulunun çeşitli vadelerde bono veya tahvil ihracıyla 20 milyar lira nominal tutara kadar borçlanmak kararı aldığı ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesi için genel müdürlüğe yetki verildiği ifade etti.

Açıklamada ihraçlarda halk arz, tahsisli satış veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemlerinin kullanılabileceği belirtildi. (Haberi yazan Can Sezer; Redaksiyon Birsen Altaylı)