Oct 1 (Reuters) - OTI Energy AG :

* Said on Wednesday H1 revenue 454,000 Swiss francs ($464,687.8) vs 553,000 Swiss francs year ago

* H1 loss before tax 28,000 francs vs loss 3.3 million francs year ago

* H1 net loss 143,000 francs vs loss 2.6 million francs year ago

Source text: bit.ly/1LRzty6

