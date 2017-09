Oct 1(Reuters) - SwmtlHolding AG in Liq :

* Said on Wednesday H1 EBIT -15,000 Swiss francs (-$15,364) vs -9,000 francs year ago

* H1 EBT -27,000 Swiss francs vs 1.92 million francs year ago

* H1 net result -27,000 Swiss francs vs 1.92 million francs year ago

