March 30 (Reuters) - Warsaw Stock Exchange:

* Said on Tuesday that it has resolved to suspend trading of Cash Flow SA, PC Guard SA, Europejski Fundusz Hipoteczny SA w upadlosci likwidacyjnej, Ampli SA w upadlosci ukladowej, Budopol-Wroclaw SA w upadlosci ukladowej and Clean&Carbon Energy SA between April 1 and June 30 inclusive Source text: bit.ly/1SlPEm6, bit.ly/1MArzez and bit.ly/230j4h1

Further company coverage: