May 13 (Reuters) - SFD S.A. :

* Reports Q1 revenue at 31.1 million zlotys ($8.0 million) versus 27.0 mln zlotys a year ago

* Q1 net profit 983,723 zlotys versus 768,017 zlotys a year ago

* April 2016 revenue at about 11.5 mln zlotys, 20 pct up year on year

Source text for Eikon: and

Further company coverage: ($1 = 3.8813 zlotys)