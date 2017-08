GLOBAL MARKETS-Acções ganham com boas previsões de bancos, dólar e yields nos EUA

LONDRES, Jan 13 (Reuters) - As acções europeias e norte-americanas estão a caminho de fechar uma semana fraca em alta esta sexta-feira, enquanto o dólar se encaminha para a maior depreciação semanal em dois meses e os 'yields' das obrigações norte-americanas têm em vista o maior período de perdas semanais desde Julho.

Os investidores na sua maior parte ignoraram a maior queda de exportações da China desde 2009, e retomaram a negociação "Trump" nos mercados de 'equity' por causa das maiores expectativas de crescimento que saíram desta semana, com as acções automóveis e bancárias a liderar a tendência.

O Bank of America Merrill Lynch iniciou a época de resultados dos banco norte-americanos, anunciando uma subida de 47 pct no lucro do quarto trimestre causado por um incremento na actividade do mercado depois da eleição de Donald Trump a 8 de Novembro.

A JP Morgan Chase e a Wells Fargo anunciam os seus resultados do quarto trimestre mais tarde no dia de hoje.

"Os resultados bancários norte-americanos vão ser uma grande atracção", disse Jim Reid, estrategista no Deutsche Bank. "Depois da desilusão nos 'Trump trades' desta semana...isto vai provavelmente influenciar a direcção geral dos mercados".

As acções do sector bancário lideraram a carga no 'trading' europeu, subindo 1 pct e fazendo subir o FTSEuroFirst 300 0,6 pct. O índice de acções bancárias da zona euro está a ganhar quase 2 pct.

Texto integral em inglês: (Reportagem de Jamie McGeever, Traduzido para português por João Maurício em Gdynia; Editado por Sérgio Gonçalves)