BCE satisfeito com plano UniCredit, não fez mais exigências - fonte

MILÃO, 31 Jan (Reuters) - O chefe executivo do banco UniCredit revelou esta terça-feira a um grupo de investidores que o Banco Central Europeu (BCE) está satisfeito com o novo plano anunciado em Dezembro e que não fez exigências adicionais, de acordo com uma fonte que esteve presente na reunião.

Num documento preliminar, visando uma emissão de 13.000 milhões de euros, o banco disse na segunda-feira que o BCE pedira que apresentasse um plano para reduzir os seus empréstimos maus, o que alimentou as preocupações entre alguns investidores de que o regulador europeu poderia exigir medidas adicionais.

Jean-Pierre Mustier, CEO do Unicredit, disse, nessa reunião com investidores italianos e estrangeiros em Milão, que o BCE estava "muito satisfeito" com o plano já apresentado pelo banco, que inclui a venda de 17.700 ME de empréstimos maus, de acordo com a mesma fonte. "Não houve nenhum novo pedido do BCE", garantiu Mustier.