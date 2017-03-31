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BRIEF-Catena buys remaining part of jointly owned companies
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March 31, 2017 / 7:47 AM / 5 months ago

BRIEF-Catena buys remaining part of jointly owned companies

Reuters Staff

1 Min Read

March 31 (Reuters) - CATENA AB:

* SAID ON THURSDAY ACQUIRED THE REMAINING PART OF FOUR JOINTLY OWNED COMPANIES WITH AN UNDERLYING PROPERTY VALUE OF 560 MILLION SWEDISH CROWNS

* THE FOUR COMPANIES WERE OWNED 50/50 WITH PEAB

* THE PURCHASE PRICE FOR 50 PERCENT OF THE SHARES OF ALL THE COMPANIES AND PROPERTIES TOTALS APPROXIMATELY SEK 104 MILLION AND THE ACQUISITION IS INITIALLY FINANCED THROUGH OWN CASH

* CATENA WILL TAKE POSSESSION OF AND PEAB SHAREHOLDING OF THE COMPANIES AND PROPERTIES WILL CEASE ON MARCH 30, 2017

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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