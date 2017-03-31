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March 31, 2017 / 1:12 PM / 5 months ago

BRIEF-Collector appoints Lena Apler Acting President and CEO

Reuters Staff

1 Min Read

March 31 (Reuters) - COLLECTOR AB:

* SAID ON THURSDAY BOARD RESOLVED TO APPOINT LENA APLER, COLLECTOR'S FOUNDER AND CHAIRMAN,AS ACTING CEO EFFECTIVE FROM APRIL 5 AND UNTIL NEW CEO HAS BEEN RECRUITED

* RECRUITMENT OF A NEW CEO IS IN PROGRESS AND IS EXPECTED TO BE CONCLUDED DURING THE SPRING

* IN CONNECTION WITH APLER TAKING ON POSITION OF ACTING PRESIDENT AND CEO, HER ROLE AS CHAIRMAN WILL, UNTIL FURTHER NOTICE, BE ASSUMED BY CURRENT VICE CHAIRMAN, ERIK SELIN

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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