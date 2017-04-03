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BRIEF-NP3 agrees to acquire property portfolio for SEK 310 mln
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April 3, 2017 / 9:23 AM / 5 months ago

BRIEF-NP3 agrees to acquire property portfolio for SEK 310 mln

Reuters Staff

1 Min Read

April 3 (Reuters) - NP3 FASTIGHETER AB:

* SAID ON FRIDAY AGREED TO ACQUIRE 14 PROPERTIES TOTALING 41,400 SQUARE METERS WITH AN UNDERLYING PROPERTY VALUE OF 310 MILLION SWEDISH CROWNS

* PROPERTIES HAVE AN OCCUPANCY RATE OF 98% AND ANNUAL RENTAL VALUE AMOUNTS TO 26.5 MILLION CROWNS

* AVERAGE REMAINING TERM OF LEASES OF PROPERTIES AMOUNTS TO 5.3 YEARS

* ACQUISITION IS FINANCED THROUGH OWN CASH, BOND LOAN AND BANK LOAN

* CHANGE OF HANDS TO TAKE PLACE DURING Q2 2017 Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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