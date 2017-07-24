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BRIEF-GetBack plans to raise up to 40.0 mln zlotys under bond issue
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July 24, 2017 / 10:53 AM / 21 minutes ago

BRIEF-GetBack plans to raise up to 40.0 mln zlotys under bond issue

1 Min Read

July 24 (Reuters) - GETBACK SA:

* SAYS THAT IT PLANS TO GAIN UP TO 40 MILLION ZLOTYS UNDER ISSUANCE OF SERIES PP4 BONDS

* PLANS TO ALLOCATE RAISED FUNDS, AMONG OTHERS, FOR PURCHASE OF LIABILITIES PORTFOLIOS

* Entries to Be Accepted from July 24 to Aug. 4

* THE 3.5-YEAR BONDS WILL BEAR FLOATING INTEREST RATE BASED ON WIBOR 3M PLUS 4.0 PCT ANNUAL MARGIN

* UNTIL NOW THE COMPANY CONDUCTED 3 BOND ISSUES WHICH BROUGHT 179.3 MILLION ZLOTYS

* UNDER ITS BOND ISSUE PROGRAMME THE COMPANY PLANS TO RAISE 300.0 MILLION ZLOTYS

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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