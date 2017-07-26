BRIEF-Imvest signs agreement with Edilnova to redeem bond due 2018

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July 26 (Reuters) - IMVEST SPA:
* SAID ON TUESDAY IT HAD SIGNED AN AGREEMENT WITH EDILNOVA ROMANA TO REDEEM AN IMVEST BOND DUE 2018
* IMVEST OWNS 31 BONDS ISSUED BY SET FINANCIAL FOR THE NOMINAL VALUE OF EUR 31 MLN
* EDILNOVA OWNS A 2013-2018 IMVEST BOND WITH AN INTEREST RATE OF 5 PCT FOR EUR 30 MLN
* THE ACCRUED INTEREST IN FAVOR OF EDILNOVA AMOUNTS TO 1.7 MLN EUROS
* TO TRANSFER TO EDILNOVA THE SET FINANCIAL BOND, AS WELL AS A 48.7 PCT STAKE IN BARCACCIA AND A 40 PCT STAKE IN ITET
* SIGNED WITH EDILNOVA ANOTHER AGREEMENT WHICH GIVES EDILNOVA THE OPTION RIGHT TO BUY 100 PCT STAKE IN MC REAL ESTATE FOR EUR 4.3 MLN
* FY 2016 PRODUCTION VALUE REMAINS UNCHANGED AT EUR 7.6 MLN
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)