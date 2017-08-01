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BRIEF-Huber+Suhner sells cable system project for Twindexx trains to Kabel-Technik Polska
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August 1, 2017 / 6:13 AM / 3 hours ago

BRIEF-Huber+Suhner sells cable system project for Twindexx trains to Kabel-Technik Polska

1 Min Read

Aug 1 (Reuters) - HUBER+SUHNER AG:

* SAID ON MONDAY HAS DECIDED TO DISTANCE ITSELF IN THE EUROPEAN RAILWAY MARKET FROM BUSINESS INVOLVING BUILD-TO-PRINT HARNESSING

* AS PART OF THIS ALIGNMENT, HUBER+SUHNER SIGNED THE CONTRACT FOR THE SALE OF ITS CABLE SYSTEM PROJECT FOR THE TWINDEXX TRAINS TO KABEL-TECHNIK POLSKA SP. Z O.O. (PART OF PKC GROUP AND ULTIMATELY MSSL) ON 31 JULY 2017

* THE SALE SHALL COME INTO FORCE ON 1 SEPTEMBER 2017, AFTER THE END OF A PHASE FOR COMPLETION OF CLOSING CONDITIONS

* THE BUSINESS WITH WIRES AND CABLES IS NOT AFFECTED BY THIS DECISION

Source text - bit.ly/2tYTZeU

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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