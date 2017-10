ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 em alta com ganhos PT, Cimpor e Galp

LISBOA, 19 Mar (Reuters) - A bolsa portuguesa fechou em alta, com as subidas da Portugal Telecom, Galp Energia e Cimpor a permitirem ao PSI20 contrariar uma Europa pressionada pela tomada de mais-valias, disseram traders.

* As praças do Velho Continente fecharam a cair entre 0,05 pct e 0,47 pct, com excepção de Milão e Madrid, que subiram, respectivamente, 0,3 pct e 1,24 pct.

“Os investidores estão a tomar mais-valias, levando os índices europeus para o ‘vermelho’, depois dos máximos (de 8 meses) da semana passada. Há motivos para preocupação, com assuntos como a situação de Portugal, a subida dos preços do crude e a situação económica nos EUA, que apresentam enormes riscos para os mercados”, referiu Gregor Kuhn, da IG Markets.

Acrescentou: “mais vale um pássaro na mão do que dois a voar, parece ser o lema dos investidores na sessão de hoje, enquanto tomam mais-valias”.

* A moeda única europeia segue a subir face à congénere norte-americana, a ganhar 0,48 pct para 1,3240 dólares.

* Além Atlântico, os índices Dow Jones e Nasdaq seguem em alta, a ganhar, respectivamente, 0,17 pct e 0,76 pct, com Wall Street animada com a notícia de que a tecnológica Apple vai pagar um dividendo trimestral de 2,65 dólares por acção.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 subiu 0,67 pct para 5.609,5 pontos, com nove títulos em alta, nove em queda e dois estáveis, tendo sido negociadas 53,9 milhões de acções ou 54,4 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* A sessão ficou marcada pela recuperação dos ‘pesos pesados’ PT, Galp e Cimpor, após as quedas da semana passada.

A telecom ganhou 2,05 pct para 3,94 euros por acção, a petrolífera subiu 1,47 pct para 13,5 euros e a cimenteira ganhou 2,36 pct para 4,938 euros.

* Na banca nacional, o Millennium bcp desceu 0,65 pct para 0,154 euros, o BPI fechou estável em 0,51 euros e o Banco Espírito Santo subiu 1,1 pct para 1,466 euros.

* Por sua vez, o estreante Espírito Santo Financial Group (ESFG) , holding financeira do Grupo Espírito Santo, que veio substituir o Banif no índice, desvalorizou 1,07 pct para 5,54 euros.

* Na energia, a EDP Renováveis perdeu 0,44 pct para 3,87 euros, após ter sido alvo de dois cortes de preço-alvo por parte do HSBC e do Bank of America-Merril Lynch (BofA-ML).

* No mercado secundário de dívida soberana, a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) a dez anos em Itália desce para 4,84 pct de 4,87 pct enquanto as de Espanha seguem estáveis em 5,2 pct de 5,2 pct.

Em Portugal, o prémio que os investidores exigem para deter OT a 10 anos alivia para 13,5 pct, dos anteriores 13,77 pct.

Na próxima quarta-feira, Portugal volta ao mercado primário de dívida pública, com um leilão de entre 1.500-2.000 ME em Bilhetes de Tesouro (BT) a quatro e 12 meses.

* Os preços do petróleo nos mercados internacionais negoceiam sem tendência definida, com o contrato do Brent para entrega em Maio a recuar 0,22 pct para 125,53 dólares e do Nymex para entrega em Abril a subir 0,59 pct para 107,69 dólares o barril.