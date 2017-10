ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 em queda c/ Europa, banca e Galp pesam

LISBOA, 20 Mar (Reuters) - As desvalorizações dos títulos da banca e da Galp Energia são as que mais pesam no índice PSI20, em leve queda tal como os pares europeus, com os investidores a continuarem a consolidar os ganhos recentes e ainda à procura de novos catalizadores, segundo operadores.

“Estamos a ver algum ‘profit taking’, o índice FTSEurofirst 300 ainda está acima da barreira dos 1.100 pontos após um forte ‘rally’ e não surgiram notícias que o façam andar para a frente”, referiu Joe Rundle, ‘head of trading’ da ETX Capital.

“Está a ‘lutar’ para segurar os ganhos recentes. Os nossos clientes querem agora ‘shortar’. Se houver uma melhoria nos dados da construção de casas novas nos EUA (esta tarde), isso talvez dê um impulso em alta”, acrescentou.

* Os mercados bolsistas na Europa caem entre 0,3 pct e 1,1 pct.

* A moeda única europeia segue a desvalorizar 0,28 pct para 1,3199 dólares face à moeda norte-americana.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 desce 0,43 pct para 5.585,98 pontos, com 11 títulos em queda, sete em alta e dois estáveis, tendo sido negociadas 9,9 milhões de acções, ou 10,4 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* Os analistas técnicos do BPI apontam o próximo nível de suporte do PSI20 nos 5.537 pontos e aconselham uma postura compradora já que “está a acentuar-se o interesse comprador de curto prazo”.

* A Galp desvaloriza 1,22 pct para 13,335 euros, a Jerónimo Martins recua 0,84 pct para 14,19 euros e a EDP Renováveis perde 0,75 pct para 3,841 euros.

* Na banca, O BPI recua 0,78 pct para 0,512 euros, o Banco Espírito Santo cede 0,41 pct para 1,46 euros, enquanto o Millennium bcp segue estável em 0,154 euros.

* A ‘travar’ uma maior queda da praça nacional, a EDP-Energias de Portugal ganha 0,68 pct para 2,211 euros e a Portugal Telecom soma 0,61 pct para 3,964 euros.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) a dez anos em Itália e Espanha sobem ligeiramente para 4,9 pct e 5,2 pct, respectivamente.

Em Portugal, o prémio que os investidores exigem para deter OT a 10 anos segue estável nos 13,78 pct.

Amanhã, Portugal volta ao mercado primário de dívida pública, com um leilão de entre 1.500-2.000 ME em Bilhetes de Tesouro (BT) a quatro e 12 meses.

* Nos EUA, os futuros do Dow Jones e do Nasdaq caem cerca de 0,5 pct, a fazer antever uma abertura de Wall Street em terreno negativo, com os investidores a aguardar os dados sobre a construção de casas novas, em Fevereiro, e as contas de empresas como a Oracle ou a Tiffany.

* Os preços do petróleo seguem em queda nos mercados internacionais, com a subida do preço da gasolina na China a fazer temer uma quebra na procura no segundo maior consumidor do ‘ouro negro’ do mundo.

O contrato do Brent para entrega em Maio recua 0,82 pct para 124,65 dólares e do Nymex para entrega em Abril cai 0,58 pct para 107,46 dólares o barril.