ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 contraria quedas Europa, PT e Cimpor suportam

LISBOA, 21 Mar (Reuters) - A bolsa portuguesa segue em alta, no dia em que Portugal testou os mercados com uma bem sucedida emissão de dívida, a contrariar a tendência negativa de uma Europa pressionada pela incerteza em relação ao crescimento económico mundial, disseram traders.

* Com excepção de Londres, onde o Footsie ganha 0,1 pct, as principais bolsas da Europa estão a descer entre 0,22 pct e 1,21 pct, pressionadas pelo sector financeiro, em ambiente de incerteza em relação ao crescimento da economia global, agravado pela divulgação dos números das vendas de casas usadas nos EUA.

Em Fevereiro, foram vendidas nos EUA 4,59 milhões de casas usadas, um valor que fica ligeiramente abaixo do ‘consensus’, que apontava para 4,62 milhões.

* A divulgação deste indicador constituiu um balde de água fria após os dados macroeconómicos favoráveis que têm sido divulgados nos EUA, acentuando as perdas dos índices bolsistas.

* Em Wall Street, o Dow Jones desce 0,12 pct, enquanto o Nasdaq consegue manter-se à tona de água, com uma subida de 0,04 pct.

* O euro aprecia 0,02 pct para 1,3227 dólares face à moeda norte-americana.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 ganha 0,09 pct para 5651,34 pontos, com 14 títulos em alta e seis em queda, tendo sido negociados 58,8 milhões de títulos, ou 37,7 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* Os analistas técnicos do BPI continuam a aconselhar uma postura compradora, referindo que “está a acentuar-se o interesse comprador de curto prazo”. Apontam a próxima barreira de resistência do PSI20 nos 5.667 pontos.

* A puxar pelo ‘benchmark’ português, os pesos pesados Portugal Telecom e Cimpor ganham, respectivamente, 0,57 pct e 0,81 pct para 4,031 euros e 4,978 euros.

* Também a EDP-Energias de Portugal ajuda a manter o PSI20 em terreno positivo, com uma subida de 0,09 pct para 2,232 euros.

* Na banca, o Banco Espírito Santo (BES) recuou dos fortes ganhos do início da sessão, mas segue a valorizar 0,55 pct para 1,468 euros, enquanto o Millennium bcp perde 0,64 pct para 0,156 euros e o BPI perde 0,19 pct para 0,513 euros.

* A Brisa, por seu turno, valoriza 0,04 pct para 2,482 euros. As atenções dos investidores nacionais estão centradas na divulgação do plano de investimento da concessionária em 2012.

* O Estado português regressou hoje aos mercados, com a colocação bem sucedida de 1.992 ME em Bilhetes de Tesouro (BT) a quatro e 12 meses.

A colocação teve uma sólida procura, com as taxas a cair fortemente face ao leilão anterior, segundo o Instituto de Gestão do Crédito Público (IGCP).

O IGCP referiu que a TMP da colocação de BT a 4 meses se fixou em 2,168 pct, abaixo de 3,845 pct no leilão de 15 de Fevereiro último, e a TMP da colocação a 12 meses recuou para 3,652 pct de 4,943 pct antes.

A procura de BT a 4 meses excedeu a oferta em 6,7 vezes face a 10,3 vezes no leilão anterior, tendo a colocação a 12 meses registado um rácio ‘bid-to-cover’ de 2,5 vezes versus 2,0 vezes. O montante indicativo global era de 1.500-2.000 ME.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) a dez anos portuguesas seguem a cair para 12,721 pct, dos anteriores 12,792 pct.

* Em sentido oposto, as taxas das OT a dez anos de Itália e Espanha seguem em alta pela segunda sessão consecutiva, nos 4,98 pct e 5,38 pct, respectivamente.

* Os preços do petróleo seguem em alta nos mercados internacionais, com o contrato do Brent para entrega em Maio a subir 0,23 pct para 124,41 dólares e do Nymex a apreciar 0,27 pct para 106,37 dólares o barril.