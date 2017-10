ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 cai c/ Europa, economia mundial preocupa

LISBOA, 22 Mar (Reuters) - A bolsa portuguesa segue em terreno negativo, com as congèneres europeias, após dados macro desfavoráveis na China e na Zona Euro terem reacendido receios quanto à economia global e estarem a penalizar os preços das matérias-primas, segundo operadores.

“Há receios, que eu partilho, que estejamos a ter uma recuperação (económica) muito heterógenea, particularmente na periferia da Zona Euro, e motores de crescimento como a China também não estão a ter uma recuperação pronunciada”, disse Gerhard Schwarz, ‘head of equity strategy’ do Baader Bank.

“Não diria que é uma correcção profunda (nas acções) ... mas os mercados estão sobrecomprados e à procura de novos catalizadores”, acrescentou.

* As principais bolsas europeias caem entre 0,8 pct e 1,4 pct, com os sectores ligados à matérias primas a serem os mais afectados pelos anúncio que a actividade das fábricas chinesas caiu pelo quinto mês consecutivo, em Fevereiro.

* Já esta manhã, dados do PMI revelaram que a Alemanha -- vista como a única nação da Zona Euro à prova de recessão -- teve uma contração inesperada, tal como França, na sua actividade industrial, em Março.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 cede 0,87 pct para 5.610,16 pontos, com 15 títulos em queda, um em alta e quatro estáveis.

Foram negociados 6,2 milhões de títulos, ou 6,8 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* Na banca, o Banco Espírito Santo desvaloriza 1,95 pct para 1,461 euros, o Millennium bcp perde 1,28 pct para 0,154 euros e o BPI cai 1,17 pct para 0,509 euros.

* A Portugal Telecom recua 0,95 pct para 3,967 euros, a Galp Energia cede 1,04 pct para 13,265 euros e a Brisa desce 1,81 pct para 2,445 euros.

Ontem, a maior concessionária de auto-estradas de Portugal anunciou que prevê um investimento médio anual de 100 ME até 2014, tendo revisto em baixa o capex da concessão principal BCR para 65 ME em 2012 versus 85 ME antes previstos.

* Em contraciclo, a Mota-Engil sobe 0,16 pct para 1,23 euros e o Espírito Santo Financial Group (ESFG) avança 0,31 pct para 5,587 euros.

* Além-Atlântico, os futuros do Dow Jones e do Nasdaq recuam cerca de 0,5 pct, com o sentimento de abertura da Wall Street ainda dependente dos pedidos de subsídio de desemprego, na semana passada, nos EUA, às 1230 TMG.

* O euro segue a devalorizar 0,5 pct para 1,3141 dólares.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) a dez anos portuguesas continuam a cair para 12,656 pct de 12,711 pct ontem.

Ontem, Portugal colocou 1.992 ME em Bilhetes do Tesouro (BT) a 4 e 12 meses, perto do máximo do montante indicativo de 2.000 ME, com sólida procura e as taxas a cair fortemente face ao leilão anterior.

* Em sentido oposto, as ‘yields’ das OT a dez anos de Itália e Espanha sobem ambas cerca de sete pontos base para 5,08 pct e 5,49 pct, respectivamente.

* Os preços do petróleo seguem em queda nos mercados internacionais, com o contrato do Brent para entrega em Maio a descer 0,86 pct para 123,16 dólares e do Nymex a recuar 1,26 pct para 105,92 dólares o barril.