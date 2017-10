Espanhola Telefónica reduz participação na Zon para 4,9 pct

LISBOA, 22 Mar (Reuters) - A telecom espanhola Telefónica reduziu a sua participação na Zon Multimedia, líder do pay-tv em Portugal, para 4,9 pct do capital, anunciou hoje a empresa.

A Telefónica detinha 5,6 pct do capital da Zon, desde o ‘spin-off’ da empresa, em 2007, através de várias subsidiárias.

A venda das acções da Zon foi realizada em bolsa, no dia 20 de Março, adiantou a Telefónica.

Segundo a Imprensa espanhola, a Telefónica admitiu, em Novembro, a possibilidade de se desfazer das posições accionistas que mantém em Portugal, na Zon e na Portugal Telecom (PT), no âmbito da sua estratégia de venda de activos não ‘core’.

Os analistas têm referido, por isso, que a gigante espanhola estará disponível para vender a sua posição na Zon no quadro um movimento de consolidação que venha a ocorrer no sector do ‘pay-tv’, com empresas como a Sonaecom ou a Vodafone Portugal.

Além da Telefónica, também os accionistas Caixa Geral de Depósitos (CGD) e Grupo Espírito Santo (GES), que controlam, respectivamente, 11 pct e 10,5 pct da Zon, deverão vender as suas participações, segundo os analistas.

A Caixa e o GES foram responsáveis pela proposta de revisão dos estatutos da Zon, aprovada em Janeiro, que acabou com os limites ao exercício dos direitos de voto.

De acordo com analistas, esta mudança estatutária terá sido o tiro de partida para uma profunda alteração da estrutura accionista da Zon, com o reforço do parceiro estratégico angolano Kento Holdings, que detém a ‘chave’ para uma possível fusão com a Sonaecom. (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)