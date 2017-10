ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 em leve alta c/Europa, modo 'pausa'

LISBOA, 23 Mar (Reuters) - A bolsa portuguesa segue em leve alta, a acompanhar a recuperação das praças europeias após quatro sessões de quedas, mas com os investidores ainda à procura de novos catalizadores, segundo operadores.

“Os mercados globais estão a fazer uma pausa, a antecipar fluxos de saída dos mercado de acções para obrigações, porque o desempenho relativo das acções tem sido muito significativo este trimestre”, disse Lex van Dam, gestor de ‘hedge funds’ da Hampstead Capital, que gere 500 milhões de dólares em activos.

* Os principais mercados bolsistas europeus sobem até 0,5 pct, com as cotações dos metais a recuperarem dos mínimos de várias semanas tocados ontem.

As praças europeias foram, esta semana, muito penalizadas pelo regresso dos receios quanto à saúde da economia mundial, após a divulgação de dados macro desfavoráveis.

A Alemanha, a ‘locomotiva’ da economia da Zona Euro teve, em Março, uma contração inesperada, tal como França, na sua actividade industrial. E, na China, a actividade fabril caiu pelo quinto mês consecutivo, em Março último.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 soma 0,19 pct para 5.615,49 pontos, com 10 títulos em alta, oito em queda e dois estáveis. Foram negociados 17,6 milhões de títulos, ou 10,1 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* Os analistas técnicos do BPI aconselham uma postura de venda, já que “os sinais de exaustão/sobrecomprado podem levarar ao surgimento de um normal movimento de tomada de proveitos”. Apontam a próxima resistência do PSI20 nos 5.660 pontos.

* Na banca, o Banco Espírito Santo valoriza 2,13 pct para 1,489 euros, o BPI sobe 1,38 pct para 0,515 euros, enquanto o Millennium bcp segue estável em 0,152 euros.

* O Espírito Santo Financial Group (ESFG) soma 0,91 pct para 5,55 euros e a Jerónimo Martins ganha 0,79 pct para 15,64 euros.

* A travar uma maior subida da praça nacional, a Portugal Telecom recua 0,88 pct para 3,958 euros, a EDP-Energias de Portugal desvaloriza 0,41 pct para 2,198 euros e a Galp Energia perde 0,34 pct para 13,065 euros.

* O euro segue a ganhar 0,5 pct face à divisa norte-americana para 1,3262 dólares.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) a dez anos portuguesas sobem para 12,77 pct de 12,616 pct ontem.

Esta semana, Portugal colocou 1.992 ME em Bilhetes do Tesouro (BT) a 4 e 12 meses, perto do máximo do montante indicativo de 2.000 ME, com sólida procura e as taxas a cair fortemente face ao leilão anterior.

* Também em alta, as ‘yields’ das OT a dez anos de Itália seguem nos 5,13 pct de 5,09 pct e as de Espanha em 5,53 pct versus 5,51 pct.

* Em Wall Street, os futuros do Dow Jones sobem 0,49 pct e os do Nasdaq ganham 0,66 pct, a fazer antever uma abertura de sessão em leve alta, com os investidores a aguardarem os dados sobre a venda de casas novas, em Fevereiro, nos EUA, às 1400 TMG.

* Os preços do petróleo seguem em alta nos mercados internacionais, impulsionados pelo regresso dos receios de interrupções no fornecimento daquele matéria-prima ao Ocidente.

O contrato do Brent para entrega em Maio segue a subir 0,58 pct para 123,85 dólares e do Nymex a ganhar 0,65 pct para 106,05 dólares o barril.