ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 segue quedas da Europa, PT e energéticas pressionam

LISBOA, 23 Mar (Reuters) - A bolsa portuguesa segue em queda, pressionada pelos ‘peso pesados’ da energia e pela Portugal Telecom, em simpatia com a tendência negativa de uma Europa pessimista em relação ao crescimento da economia mundial, segundo traders.

* As principais bolsas do Velho Continente estão a cair pela quarta sessão consecutiva, entre 0,33 pct e 1,17 pct, com os investidores receosos quanto à saúde da economia mundial, após a divulgação de dados macro desfavoráveis.

Os mercados accionistas continuam, de resto, à procura de novos catalisadores que sustentem o regresso aos ganhos, segundo operadores.

“Os mercados globais estão a fazer uma pausa, a antecipar fluxos de saída dos mercado de acções para obrigações, porque o desempenho relativo das acções tem sido muito significativo este trimestre”, disse Lex van Dam, gestor de ‘hedge funds’ da Hampstead Capital, que gere 500 milhões de dólares em activos.

* As praças europeias foram, esta semana, muito penalizadas pelo regresso dos receios quanto à saúde da economia mundial, após a divulgação de dados macro desfavoráveis.

A Alemanha, a ‘locomotiva’ da economia da Zona Euro teve, em Março, uma contração inesperada, tal como França, na sua actividade industrial. E, na China, a actividade fabril caiu pelo quinto mês consecutivo, em Março último.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 recua 0,24 pct para 5.591,62 pontos, com 11 cotadas em queda, oito em alta e uma estável, tendo sido negociados até ao momento um total de 46,4 milhões de títulos, no valor de 34 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

“A bolsa portuguesa está a acompanhar a Europa. Ontem foram divulgados indicadores desfavoráveis na Zona Euro, que dão a entender que a retoma da economia não vai ser tão rápida como parecia. Mas não há movimentos fora do normal na sessão de hoje”, disse Emanuel Vieira, da Golden Broker.

* Os analistas técnicos do BPI aconselham uma postura de venda, já que “os sinais de exaustão/sobrecomprado podem levar ao surgimento de um normal movimento de tomada de proveitos”. Apontam a próxima resistência do PSI20 nos 5.660 pontos.

* A Portugal Telecom (PT) é a cotada que mais contribui para a descida do ‘benchmark’ português, com uma queda de 0,8 pct para 3,961 euros, pressionada pela tomada de mais-valias após as subidas das últimas sessões.

A maior telecom de Portugal, que apresenta contas de 2011 a 30 de Março, convocou a sua assembleia-geral de accionistas ordinária para o dia 27 de Abril, onde será eleito o futuro conselho de administração e aprovados os dividendos relativos ao exercício de 2011.

Alguns analistas consideram que a PT deverá seguir o exemplo de outras telecom europeias que cortaram dividendos recentemente, ao passo que outros consideram sustentável o actual nível de remuneração, que é o mais elevado da Europa, com uma dividend yield de 16,8 pct.

* Também a EDP-Energias de Portugal pressiona o PSI20, com uma queda de 0,54 pct para 2,195 euros, bem como a Galp Energia , que perde 0,95 pct para 12,985 euros.

* Na banca, o Banco Espírito Santo destaca-se pela positiva com uma subida de 2,61 pct para 1,496 euros, enquanto a casa-mãe, o Espírito Santo Financial Group (ESFG), soma 0,91 pct para 5,55 euros.

Na restante banca cotada, o BPI perde 0,39 pct para 0,506 euros, enquanto o Millennium bcp recua 0,66 pct para 0,151 euros.

* A travar maiores perdas, a retalhista Jerónimo Martins ganha 0,48 pct para 14,605 euros.

* O euro segue a ganhar 0,46 pct face à divisa norte-americana para 1,3256 dólares.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) a dez anos portuguesas sobem para 12,846 pct de 12,616 pct ontem.

Esta semana, Portugal colocou 1.992 ME em Bilhetes do Tesouro (BT) a 4 e 12 meses, perto do máximo do montante indicativo de 2.000 ME, com sólida procura e as taxas a cair fortemente face ao leilão anterior.

* Também em alta, as ‘yields’ das OT a dez anos de Itália seguem nos 5,16 pct de 5,09 pct e as de Espanha estão estáveis em 5,51 pct.

* Em Wall Street, os futuros do Dow Jones descem 0,12 pct e os do Nasdaq ganham 0,05 pct, a fazer antever uma abertura de sessão mista, com os investidores a aguardarem os dados sobre a venda de casas novas, em Fevereiro, nos EUA, às 1400 TMG.

* Os preços do petróleo seguem em alta nos mercados internacionais, impulsionados pelo regresso dos receios de interrupções no fornecimento daquele matéria-prima ao Ocidente, apesar dos indicadores macro desfavoráveis que têm sido divulgados na Zona Euro e na China.

O contrato do Brent para entrega em Maio segue a subir 0,56 pct para 123,83 dólares e do Nymex a ganhar 0,31 pct para 105,60 dólares o barril.