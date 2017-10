ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 fecha em alta com Europa, BES dispara 3 pct

LISBOA, 23 Mar (Reuters) - A bolsa portuguesa fechou à tona da água, animada pelos ganhos do Banco Espírito Santo e a acompanhar a recuperação das congéneres europeias, que reganharam confiança e regressaram aos ganhos após a notícia de que a mineira chilena Codelco espera manter uma forte produção de cobre em 2012, disseram traders.

* As principais bolsas da Europa fecharam a ganhar entre 0,11 pct e 0,21 pct, invertendo a tendência negativa da maior parte da sessão, após o anúncio de que a Codelco, maior produtora de cobre mundial, registou um aumento dos lucros e espera um aumento da produção de cobre em 2012. [ID:ID:nL1E8EN1ZZ]

A mineira chilena divulgou também que a sua produção deste metal muito utilizado na indústria atingiu um valor recorde em 2011.[ID:ID:nL1E8EN1ZZ]

Esta notícia ajudou a acalmar os receios em relação a um abrandamento da economia global, que têm vindo a ganhar corpo nos mercados devido aos indicadores desanimadores divulgados na última semana na Zona Euro, Estados Unidos e China.

* As cotadas do sector mineiro destacaram-se pela positiva, com o índice DJ Stoxx para o sector a valorizar 0,69 pct.

* As praças europeias foram, esta semana, muito penalizadas pelo regresso dos receios quanto à saúde da economia mundial, após a divulgação de dados macro desfavoráveis.

A Alemanha, a ‘locomotiva’ da economia da Zona Euro teve, em Março, uma contração inesperada, tal como França, na sua actividade industrial. E, na China, a actividade fabril caiu pelo quinto mês consecutivo, em Março último.

* E nos EUA, soube-se hoje que as vendas de casas novas em Fevereiro ascenderam a 313 mil, abaixo da previsão média dos analistas, que apontava para 325 mil.

* Os mercados accionistas continuam, por isso, à procura de novos catalisadores que sustentem o regresso aos ganhos, segundo operadores.

“Os mercados globais estão a fazer uma pausa, a antecipar fluxos de saída dos mercado de acções para obrigações, porque o desempenho relativo das acções tem sido muito significativo este trimestre”, disse Lex van Dam, gestor de ‘hedge funds’ da Hampstead Capital, que gere 500 milhões de dólares em activos.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 ganhou 0,1 pct para 5.610,45 pontos, com 13 cotadas em alta e sete em queda, tendo sido negociados 78,2 milhões de títulos, no valor de 66,4 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* Os analistas técnicos do BPI aconselham uma postura de venda, já que “os sinais de exaustão/sobrecomprado podem levar ao surgimento de um normal movimento de tomada de proveitos”. Apontam a próxima resistência do PSI20 nos 5.660 pontos.

* O segundo maior banco português em activos, Banco Espírito Santo (BES), disparou mais de 3 pct e liderou os ganhos na bolsa portuguesa, com os investidores optimistas que conseguirá reforçar os rácios de capital por meios próprios e/ou de mercado, sem recorrer à linha pública do ‘bailout’, disseram traders.

As acções do BES valorizaram 2,54 pct para 1,495 euros, enquanto a sua casa-mãe, o Espírito Santo Financial Group , subiu 1,27 pct para 5,57 euros.

“As declarações recentes do presidente do BES, Ricardo Salgado, reforçaram a confiança do mercado no banco, que, ao contrário dos seus principais concorrentes, não deverá necessitar de recorrer à linha de capitalização da ‘troika’”, disse Gualter Pacheco, da Go Bulling, no Porto.

Por sua vez, a casa mãe do BES, o Espírito Santo Financial Group, valorizou 1,27 pct para 5,57 euros.

* Na restante banca cotada, o BPI ganhou 0,79 pct para 0,512 euros e o Millennium bcp perdeu 1,32 pct para 0,15 cêntimos.

* A Portugal Telecom (PT), por seu turno, impediu maiores ganhos do ‘benchmark’ português, com uma queda de 0,6 pct para 3,969 euros, pressionada pela tomada de mais-valias após as subidas das últimas sessões.

A maior telecom de Portugal, que apresenta contas de 2011 a 30 de Março, convocou a sua assembleia-geral de accionistas ordinária para o dia 27 de Abril, onde será eleito o futuro conselho de administração e aprovados os dividendos relativos ao exercício de 2011.

Alguns analistas consideram que a PT deverá seguir o exemplo de outras telecom europeias que cortaram dividendos recentemente, ao passo que outros consideram sustentável o actual nível de remuneração, que é o mais elevado da Europa, com uma dividend yield de 16,8 pct.

* Também a EDP-Energias de Portugal pressionou o PSI20, com uma queda de 0,59 pct para 2,194 euros, bem como a Galp Energia , que perdeu 0,76 pct para 13,01 euros.

* Em sentido contrário, a retalhista Jerónimo Martins ganhou 0,93 pct para 14,67 euros.

* O euro segue a ganhar 0,52 pct face à divisa norte-americana, para 1,3264 dólares.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) a dez anos portuguesas sobem para 12,642 pct de 12,616 pct ontem.

Esta semana, Portugal colocou 1.992 ME em Bilhetes do Tesouro (BT) a 4 e 12 meses, perto do máximo do montante indicativo de 2.000 ME, com sólida procura e as taxas a cair fortemente face ao leilão anterior.

* Por sua vez, as ‘yields’ das OT a dez anos de Itália seguem a aliviar para 5,052 pct, de 5,09 pct, enquanto as de Espanha descem para 5,38 pct, dos anteriores 5,51 pct.

* Em Wall Street, o Dow Jones ganha 0,07 pct, ao passo que o Nasdaq recua 0,43 pct.

* Os preços do petróleo seguem em alta nos mercados internacionais, impulsionados pelo regresso dos receios de interrupções no fornecimento daquele matéria-prima ao Ocidente, apesar dos indicadores macro desfavoráveis que têm sido divulgados na Zona Euro e na China.

O contrato do Brent para entrega em Maio segue a subir 1,23 pct para 124,62 dólares e do Nymex a ganhar 1,42 pct para 106,87 dólares o barril.