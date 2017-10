ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 em queda c/banca, Europa irrequieta

LISBOA, 26 Mar (Reuters) - Os títulos da banca lideram as quedas na bolsa portuguesa, que segue em terreno negativo face a uma Europa indecisa entre a recuperação inesperada do clima empresarial na Alemanha e os receios quanto à capacidade de Espanha implementar os planeados cortes de despesa, segundo operadores.

A dar suporte adicional às bolsas europeias está a ‘caça aos saldos’, com alguns investidores a aproveitarem este ponto de entrada nos mercados accionistas, após as desvalorizações da semana passada.

“Estamos a ver uma recuperação técnica, o índice pan-europeu FTSEurofirst 300 superou a sua ‘50-day moving average’ e tem potencial para voltar aos máximos recentes, perto da barreira dos 1.100 pontos,” disse Joe Rundle, ‘head of trading’ da ETX Capital.

* As principais bolsas da Europa seguem com variações entre uma queda de 1,8 pct em Madrid e uma subida de 0,1 pct em Londres, numa sessão até agora marcada por alguma volatilidade. [ID:ID:nL1E8EN1ZZ]

Em Espanha, o Partido Popular venceu, este Domingo, as eleições regionais na Andaluzia, mas sem a esperada maioria absoluta, suscitando dúvidas sobre a base de apoio aos cortes de despesa planeadas.

Já esta manhã, dados do Ifo na Alemanha revelaram que o clima empresarial naquele país teve uma subida inesperada pelo quinto mês consecutivo, em Março.

* Este dado alemão não foi suficiente para animar a cotação do euro, que segue a perder 0,56 pct para 1,3198 dólares.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 cede 0,11 pct para 5.608,13 pontos, com 16 títulos em queda e quatro em alta.

* Foram negociados 27,7 milhões de títulos, ou 12,3 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* O Millennium bcp lidera as quedas entre os bancos nacionais, a recuar 2 pct para 0,147 euros. O Banco Espírito Santo cede 0,8 pct para 1,483 euros, o BPI recua 1,56 pct para 0,504 euros e o Espírito Santo Financial Group desvaloriza 0,36 pct para 5,55 euros.

* A Brisa cede 0,86 pct para 2,429 euros, a EDP-Energias de Portugal perde 0,14 pct para 2,191 euros e a EDP Renováveis desce 0,41 pct para 3,854 euros.

* A ‘travar’ uma maior descida da praça portuguesa, a Galp Energia soma 1,42 pct para 13,195 euros e a Jerónimo Martins ganha 0,14 pct 14,69 euros. Esta manhã, a Goldman Sachs reviu em alta o preço alvo da retalhista para 21,8 euros de 18,4 euros antes.

* No mercado secundário de dívida soberana, as ‘yields’ da periferia da Europa seguem em queda, com a taxa de juro das Obrigações de Tesouro (OT) italianas em 5,01 pct de 5,05 pct e as espanholas nos 5,33 pct versus 5,38 pct na sexta-feira.

A congénere portuguesa recua para 12,68 pct de 12,71 pct.

* Em Wall Street, os futuros do Dow Jones ganham 0,2 pct e do Nasdaq somam 0,15 pct, a fazer antever um início de sessão em leve alta, esta tarde, com os investidores e aguardarem os dados sobre a venda de casas em segunda mão, em Fevereiro, às 1400 TMG.

* Os preços do petróleo seguem em queda nos mercados internacionais, com a possível retoma da produção no sul do Sudão a mais que compensar o efeito das sanções ao Irão.

O contrato do Brent para entrega em Maio segue a cair 0,26 pct para 124,83 dólares e do Nymex a recuar 0,54 pct para 106,30 dólares o barril.