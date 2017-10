ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 em alta com Europa, IFO e Bernanke animam

LISBOA, 26 Mar (Reuters) - A subida da Galp Energia e dos ‘pesos-pesados’ Jerónimo Martins e Portugal Telecom levaram a uma inversão do índice PSI20 para terreno positivo, acompanhando os ganhos da maioria das bolsas europeias, animadas com a recuperação do clima empresarial alemão e com os comentários do presidente da Fed, disseram dealers.

O presidente da Reserva Federal dos EUA, Ben Bernanke, avisou que a economia norte-americana precisa de crescer mais depressa de forma a aumentar a criação de emprego e a fazer descer a taxa de desemprego, levando o mercado a incorporar a possibilidade dos EUA avançarem com novas medidas de estímulo económico.

“Vem aí o quantitative easing 3?”, perguntou um trader germanico, logo a seguir aos comentários de Bernanke.

A dar suporte adicional às bolsas europeias está o crescimento, pelo quinto mês consecutivo, do índice Ifo, que mede o clima empresarial na Alemanha, mostrando que o ‘motor’ de crescimento da Europa é mais resiliente à crise das dívidas soberanas do que outras economias.

* As principais bolsas da Europa sobem entre 0,4 pct e 0,96 pct, com excepção da bolsa de Madrid que recua 0,95 pct, depois do resultado desapontante das eleições regional na Andaluzia.

O Partido Popular venceu, este Domingo, estas eleições regionais, mas sem a esperada maioria absoluta, suscitando dúvidas sobre a base de apoio aos cortes de despesa planeadas.

* A moeda única europeia recuperou das quedas da manhã face à congénere norte-americana e aprecia 0,4 pct para 1,3325 dólares.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 avança 0,5 pct para 5.638,88 pontos, com 12 títulos em alta e oito quedas, tendo sido negociados 60 milhões de títulos ou 33,1 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* A Galp Energia valoriza 1,69 pct para 13,23 euros, após ter anunciado que o consórcio que integra fez uma nova descoberta de “grande dimensão” de gás natural em Moçambique, que aumenta o potencial do prospecto ‘Mamba North-1’ para 10 biliões de pés cúbicos (tcf).

* A Portugal Telecom avança 0,73 pct para 3,998 euros e a Jerónimo Martins ganha 1,06 pct 14,825 euros, a beneficiar de uma revisão em alta do preço-alvo feito pelo Goldman Sachs para 21,8 euros de 18,4 euros antes.

* Já as quedas da banca travam maiores ganhos no PSI20. O Millennium bcp recua 2 pct para 0,147 euros, o BPI desce 0,98 pct para 0,507 euros e o Banco Espírito Santo segue estável nos 1,495 euros.

* A Brisa cede 0,78 pct para 2,431 euros enquanto a

* No mercado secundário de dívida soberana, as ‘yields’ da periferia da Europa seguem em queda, com a taxa de juro das Obrigações de Tesouro (OT) italianas em 5,04 pct de 5,05 pct e as espanholas nos 5,35 pct versus 5,39 pct na sexta-feira.

A congénere portuguesa recua para 12,57 pct de 12,71 pct.

* Em Wall Street, os futuros do Dow Jones ganham 0,66 pct e do Nasdaq somam 0,7 pct, a fazer antever um início de sessão em leve alta, esta tarde, com os investidores e aguardarem os dados sobre a venda de casas em segunda mão, em Fevereiro, às 1400 TMG.

* Os preços do petróleo voltaram às subidas nos mercados internacionais, com as preocupações em torno da crise de dívida europeia a suplantar a possível retoma da produção no sul do Sudão.

O contrato do Brent para entrega em Maio segue a subir 0,41 pct para 125,64 dólares e do Nymex a ganhar 0,19 pct para 107,07 dólares o barril.