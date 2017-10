ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 cai c/JM, banca e família EDP, foco EUA

LISBOA, 27 Mar (Reuters) - As quedas dos títulos da banca, da família EDP e da retalhista Jerónimo Martins pressionam o índice PSI20 em baixa, face a uma Europa indefinida, com os investidores à espera de dados macro nos EUA, disseram dealers.

“As declarações do presidente da Fed continuam a dar algum suporte às bolsas, nomeadamente na Europa, mas a indefinição dos futuros norte-americanos, do euro-dólar ou do petróleo mostram que os investidores aguardam os dados da confiança (consumidor) às 1400 TMG”, frisou Alfredo Sousa, trader do Banco Best.

* Ontem, o presidente da Reserva Federal dos EUA (Fed), Ben Bernanke, sinalizou a intenção de manter as taxas de juro próximas de zero durante os próximos anos para estimular o crescimento da economia e a criação de emprego.

“O discurso de Bernanke deixou o dólar vulnerável. Serão necessários dados macro norte-americanos fortes para afastar as expectativas de uma nova onda de ‘quantitative easing’ e durante as próximas semanas estes dados serão cruciais”, disse Niels Christensen, estrategista no Nordea, em Copenhaga.

* As principais praças europeias perderam a força da manhã e seguem agora sem tendência definida, oscilando entre uma queda de 0,14 pct e uma subida de 0,42 pct.

O Royal Bank of Scotland continua, no entanto, a ser a ‘estrela’ da sessão, a valorizar mais de 4 pct, a beneficiar de notícias de negociações para a venda de parte do seu capital a investidores do Abu Dhabi.

* O euro segue a cair uns ligeiros 0,1 pct face à moeda norte-americana, nos 1,3332 dólares.

* Em Wall Street, os futuros do Dow Jones sobem 0,06 pct e os do Nasdaq descem 0,1 pct, a fazer antever uma abertura indefinida, antes da divulgação dos dados da confiança dos consumidores, às 1400 TMG.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 desce 0,31 pct para 5.628,15 pontos, com 12 títulos em queda e oito subidas, pressionado pelas queda da família EDP, da banca e da retalhista Jerónimo Martins.

Negociaram-se 63 milhões de acções ou 34 milhões de euros (ME) na NYSE Euronext Lisbon.

* A EDP-Energias de Portugal cai 0,32 pct para 2,193 euros e a EDP REnováveis recua 2,37 pct para 3,785 euros.

* Na banca, o Banco Espírito Santo desde 0,4 pct para 1,504 euros e o Millennium bcp cede 2,07 pct para 0,142 euros, enquanto o BPI ganha 0,79 pct para 0,512 euros.

“O Millennium bcp continua a negociar a preços muito baixos e a estes preços é altamente especulativo, para além de que desde Fevereiro está com uma tendência de queda de curto prazo”, frisou Alfredo Sousa.

* A Jerónimo Martins corrige dos ganhos de ontem, despoletados por uma subida de preço-alvo do Goldman Sachs e desce 1,17 pct para 14,725 euros.

* Já a Portugal Telecom e a Galp Energia impedem maiores quedas do índice, com a telecom a subir 1,07 pct para 4,065 euros e a ‘oil’ a ganhar 1,18 pct para 13,295 euros.

Esta manhã, a Galp foi alvo de duas revisões em alta de targets por parte do Bank of America Merril Lynch (BofA-ML) e do Millennium investment banking, ambos com recomendação de compra.

Ontem, a petrolífera nacional chegou a subir mais de dois por cento, após o anúncio da descoberta de uma reserva de gás natural de “grande dimensão” em Moçambique, que aumenta o potencial do prospecto ‘Mamba North-1’ para 10 biliões de pés cúbicos (tcf).

* No mercado secundário de dívida soberana, as ‘yields’ da periferia da Europa seguem em alta, com os investidores a questionarem a capacidade do governo espanhol implementaros planeados cortes na despesa pública, após Partido Popular não ter conseguido uma maioria absoluta nas eleições regionais da Andalucia, no fim-de-semana passado.

A taxa de juro das Obrigações de Tesouro (OT) espanholas a dez anos sobem para 5,36 pct de 5,34 pct e as italianas avançam para 5,18 pct versus 5,04 pct.

Já a congénere portuguesa cai para 11,65 pct de 12,37 pct, depois de uma descida de 1.000 basis points que acontece pela primeira vez desde Setembro último.

* Os preços do petróleo seguem em baixa nos mercados internacionais, com o contrato do Brent para entrega em Maio a cair 0,31 pct para 125,26 dólares e do Nymex a recuar 0,07 pct para 106,95 dólares o barril.