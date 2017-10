ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 segue quedas Europa, PT Galp e banca pressionam

LISBOA, 28 Mar (Reuters) - A bolsa portuguesa fechou em terreno negativo, pressionada pelas quedas da Portugal Telecom , Galp Energia e da banca, que levaram o PSI20 a acompanhar uma Europa pessimista após a divulgação de dados macro decepcionantes nos EUA, disseram traders.

* As principais bolsas europeias perderam entre 0,28 pct e 1,96 pct, em mínimos de três semanas, com os investidores a perderem confiança na retoma da economia mundial, após o anúncio dos números das vendas de bens duradouros nos Estados Unidos.

As encomendas de bens duradouros nos EUA subiram 2,2 pct em Fevereiro, menos do que os esperados 3 pct, fomentando receios de que a economia norte-americana cresça a ‘passo de caracol’ no primeiro trimestre.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 caiu 0,91 pct para 5.603,07 pontos, com sete cotadas em alta e 13 em queda, tendo sido negociados 54,2 milhões de acções ou 73,5 milhões de euros (ME),na NYSE Euronext Lisbon.

* Os analistas do BPI identificam o próximo suporte do PSI20 nos 5.625 pontos e aconselham uma postura neutra, já que “após novo interesse comprador, os sinais de exaustão/sobrecompra aconselham alguma prudência”.

* A pressionar o ‘benchmark’ nacional, a Portugal Telecom caiu 2,63 pct para 4,075 euros, a corrigir da forte valorização da sessão anterior, quando chegou a disparar mais de 4 pct.

A maior telecom de Portugal apresenta os resultados anuais na sexta-feira, antes da abertura da bolsa, com uma ‘poll’ de analistas a prever uma descida homóloga de 14 pct do lucro, no quarto trimestre de 2011, para 47 ME.

Os analistas do Macquarie Bank reviram em baixa o preço-alvo das acções da PT, de 7,5 euros para 4,7 euros, antecipando ainda um corte dos dividendos.

Por sua vez, o BES Investimento reduziu em 9 pct o ‘price-target’ dos papéis da telecom para 5,6 euros por acção.

* Também a contribuir para a descida do PSI20, a Galp Energia caiu 1,45 pct para 12,9 euros, penalizada pela tomada de mais-valias após os ganhos recentes.

* A banca cotada seguiu a tendência negativa do sector na Europa, cujo índice DJ Stoxx STXE 600 perdeu 1,45 pct na sessão de hoje.

O Banco Espírito Santo caiu 3,27 pct para 1,451 euros por acção e o Millennium bcp perdeu 0,7 pct para 0,142 euros, ao passo que o BPI valorizou 0,2 pct para 0,513 euros.

Por sua vez, a casa-mãe do BES, o Espírito Santo Financial Group, perdeu 2,75 pct para 5,3 euros.

* A evitar uma maior queda da praça portuguesa, a Jerónimo Martins subiu 1,12 pct para 14,865 euros e a Cimpor ganhou 0,79 pct para 4,99 euros.

* O euro segue a desvalorizar 0,23 pct face à moeda norte-americana, para 1,3286 dólares.

* Em Wall Street, o Dow Jones e o Nasdaq seguem em queda, com os investidores pessimistas após a divulgação dos dados dos bens duradouros, a perder, respectivamente, 0,6 pct e 0,7 pct.

* Pela mesma razão, os preços do petróleo seguem em baixa nos mercados internacionais, com o contrato do Brent para entrega em Maio a cair 0,58 pct para 123,69 dólares e do Nymex a recuar 2,26 pct para 104,92 dólares o barril.

JUROS DA DÍVIDA PORTUGUESA EM QUEDA LIVRE

* Do mercado secundário de dívida soberana, continuam a chegar boas notícias para Portugal, com a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos a prosseguirem a tendência de queda dos últimos dias: seguem a cair para 11,2 pct, dos 11,55 pct de ontem, dia em que tocou em mínimos desde antes do pedido se ajuda externa.

“O que aconteceu foi a percepção de desconto muito grande nas Obrigações do Tesouro portuguesas e o que está a acontecer é a correcção da aversão ao risco, sem a ajuda das compras do Banco Central Europeu (BCE)”, explicou Pedro Lino, administrador da Dif Broker.

Por sua vez, a taxa de juro das OT espanholas a dez anos caem para 5,33 pct de 5,36 pct e as congéneres italianas recuam para 5,1 pct versus 5,14 pct.

O Tesouro italiano foi hoje ao mercado secundário de dívida para colocar 8.500 ME em Bilhetes do Tesouro a 6 meses com a taxa a cair para 1,1 pct, a mais baixa desde Setembro de 2010.