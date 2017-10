ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 em leve queda c/ Europa mista, olhos EUA

LISBOA, 29 Mar (Reuters) - A bolsa portuguesa segue em queda ligeira, com os títulos da banca a liderar as perdas, face a uma Europa mista, com os investidores a aguardarem dados macro-chave, nos EUA, para decidirem uma tendência, segundo operadores

“A recuperação (dos mercados accionistas) no primeiro trimestre tem sido técnica, visto que os riscos sistémicos abrandaram, mas agora há que justificar essa subida em termos fundamentais”, disse Christian Parisot, da Aurel BGC.

Realçou: “há espaço para desilusão porque as pessoas tem andado muito optimistas”.

* As principais praças europeias seguem com variações entre uma queda de 0,5 pct e uma subida de 0,2 pct. Por um lado, a tomada de mais-valias após os ganhos trimestrais, por outro o bom desempenho dos títulos do sector mineiro.

Persiste a cautela quanto à saúde da economia global, após dados ontem divulgados terem revelado que as encomendas de bens duradouros nos EUA subiram 2,2 pct em Fevereiro, menos do que os esperados 3 pct.

* Em Wall Street, os futuros do Dow Jones e do Nasdaq sobem cerca de 0,2 pct, com o sentimento de abertura da bolsa nova-iorquina dependente dos dados do Produto Interno Bruto (PIB), no quarto trimestre de 2011 e dos pedidos de subsídio de desemprego, na semana passada, às 1330 TMG.

* O euro segue praticamente estável face à moeda norte-americana, nos 1,3327 dólares.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 cai 0,53 pct para 5.573,75 pontos, com 16 cotadas em queda e quatro em alta, tendo sido negociados 11,4 milhões de acções, ou 76,2 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* Os analistas do BPI identificam o próximo suporte do PSI20 nos 5.569 pontos e aconselham uma postura vendedora, devido à “possibilidade de poderem ocorrer testes a pontos de suporte”.

* Na banca, o Banco Espírito Santo cede 2,07 pct para 1,421 euros, o Millennium bcp perde 0,7 pct para 0,141 euros e o BPI desliza 0,58 pct para 0,51 euros.

A casa-mãe do BES, o Espírito Santo Financial Group ganha 0,38 pct para 5,32 euros.

* A colocar pressão adicional sobre o PSI20, a Portugal Telecom recua 0,88 pct para 4,039 euros, a EDP-Energias de Portugal cede 0,54 pct para 2,198 euros e a Galp Energia desce 0,74 pct para 12,805 euros.

A maior telecom de Portugal divulga amanhã as suas contas anuais, antes da abertura da bolsa, com uma ‘poll’ de analistas a prever uma descida homóloga de 14 pct do lucro do quarto trimestre de 2011 para 47 ME.

* Em contraciclo, a Brisa ganha 0,38 pct para 2,37 euros e a Mota-Engil sobe 0,25 pct para 1,224 euros.

* No mercado secundário de dívida soberana, a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos seguem a subir para 11,38 pct de 11,2 pct ontem, após a forte queda de ontem e numa semana em que tocou mínimos desde antes do pedido de ajuda externa.

As congéneres espanholas e italianas estão também em leve alta para 5,36 pct e 5,11 pct, respectivamente.

Os investidores aguardam, com expectativa, o último de uma série de leilões de dívida em Itália, esta semana. O Tesouro italiano procura hoje colocar, no mercado primário, obrigações a cinco e 10 anos.

* Os preços do petróleo seguem em alta nos mercados internacionais, com o contrato do Brent para entrega em Maio a subir 0,31 pct para 124,56 dólares e do Nymex a ganhar 0,26 pct para 105,68 dólares o barril.