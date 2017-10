Lucro líquido PT cai 31 pct no 4to trim para 37,6 ME, Oi pressiona

LISBOA, 29 Mar (Reuters) - O lucro líquido da Portugal Telecom teve uma queda maior do que o esperado de 31 pct no quarto trimestre de 2011, devido ao aumento dos custos financeiros associados à consolidação da brasileira Oi e à contracção das receitas no recessivo mercado doméstico, anunciou a empresa.

O lucro líquido consolidado do grupo ascendeu a 37,6 milhões de euros (ME) nos últimos três meses de 2011 face a 54,4 ME há um ano atrás e abaixo dos 47 ME da média de estimativas de uma ‘poll’ de oito analistas.

Nos últimos três meses de 2011, as receitas da PT tiveram uma subida homóloga de 82 pct para 1.731 ME, devido à integração no perímetro de consolidação da brasileira Oi, na qual comprou uma participação de 25 pct em Março de 2011.

No quarto trimestre de 2010, a PT já tinha vendido a sua posição na Vivo, mas ainda não tinha comprado a participação na Oi, o que justifica a forte subida homóloga das vendas.

Porém, no mercado doméstico as receitas caíram 7,4 pct para 718,4 ME, a reflectir a difícil conjuntura que se vive em Portugal, com as famílias e as empresas a reduzirem a factura das telecomunicações.

O principal factor para a descida do lucro da PT é a subida de 74 pct das amortizações, para 381,5 ME, também devido à consolidação da participação no Brasil.

Os custos financeiros da PT, entre Outubro e Dezembro de 2011, ascenderam a 94 ME e que no ano anterior comparam com ganhos financeiros de 64 ME penalizaram os lucros da PT.

O lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) cresceu 47 pct para 534,0 ME, também devido à entrada da Oi no perímetro da PT. (Por Filipe Alves; Editado por Filipa Cunha Lima)