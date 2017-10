ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 segue ganhos Europa, Brisa sobe 14,7 pct com 'bid'

LISBOA, 30 Mar (Reuters) - A bolsa portuguesa segue em alta, em sintonia com a tendência positiva das congéneres europeias, suportada na subida de 15 pct das acções da Brisa, que foi alvo de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) lançada pelos dois maiores accionistas, disseram traders.

* As principais bolsas do Velho Continente seguem a ganhar entre 0,51 pct e 0,89 pct, a recuperar dos mínimos das últimas sessões, com os investidores de olhos postos nas conclusões da reunião dos ministros das Finanças da Zona Euro (Eurogrupo), que tem hoje lugar em Copenhaga.

Os ministros chegaram a acordo para reforçar para 500 mil milhões de euros (ME) o ‘poder de fogo’ dos fundos de resgate europeus.

As atenções estão também voltadas para os aguardados cortes orçamentais em Espanha, disse Luís Gonçalves, trader da Go Bulling, no Porto.

Os investidores estão cautelosos em relação à capacidade de o Executivo espanhol aplicar as necessárias medidas de austeridade, de forma a recuperar a confiança dos mercados

“Chegamos a uma situação em que existe um destaque claro entre economias que estão a demonstrar robustez, como a Alemanha e os EUA, e outras que ainda não estão a recuperar, como é o caso da Espanha e da Itália”, disse o mesmo trader.

Adiantou: “as bolsas estão a recuperar das quedas. Embora esta semana tenha sido negativa, estamos no fecho de um trimestre muito positivo nas bolsas europeias”.

“Os mercados mostram ainda alguma expectativa em torno da reunião dos ministros das Finanças da zona euro sobre o alargamento do ‘poder de fogo’ do fundo europeu e em redor da apresentação do Orçamento de Estado em Espanha, o país que está agora sob os holofotes dos investidores”, frisou Alfredo Sousa, trader do Banco Best.

* Em Wall Street, o Dow Jones sobe 0,2 pct e o Nasdaq cai 0,2 pct.

* Na bolsa portuguesa, o índice de referência PSI20 segue a valorizar 0,47 pct para 5557,92 pontos, tendo-se negociado 44,5 milhões de títulos no valor de 82,6 milhões de euros (ME) na NYSE Euronext Lisbon.

* A Brisa é a estrela da sessão, a valorizar 14,75 pct para 2,692 euros, animada pela OPA lançada ontem pelos dois principais accionistas.

O Grupo José de Mello e AEIF Apollo da Arcus European Infraestructure Fund -- que já controlam conjuntamente 53,81 pct dos direitos de voto e 49,57 do capital da Brisa -- lançaram um ‘bid’ sobre a líder das concessionárias de auto-estradas de Portugal, oferecendo 2,66 euros por acção.

“A oferta não oferece um prémio muito elevado face à cotação das acções, mas constitui um sinal relevante de confiança na economia portuguesa”, afirmou Luís Gonçalves.

“Em Lisboa, o destaque é a Brisa, que já negoceia acima do valor oferecido pelo consórcio que lançou a OPA, o que pode ser explicado pelo facto de haver ‘short-sellers’ a fechar as suas posições”, explicou Pedro Lino, administrador da Dif Broker.

* o índice de referência PSI20 sobe 0,50 pct para 5.559,69 pontos, tendo sido negociados 28,6 milhões de acções ou 50 milhões de euros (ME).

* A banca segue sem tendência definida, com o Millennium bcp a subir 1,46 pct para 0,139 euros, o BPI a cair 0,2 pct para 0,5 euros e o Banco Espírito Santo a desvalorizar 0,93 pct para 1,392 euros.

* A puxar pelo ‘benchmark’ da bolsa nacional, a Cimpor ganha 0,85 pct para 4,971 euros, enquanto a EDP-Energias de Portugal ganha 1,30 pct para 2,183 euros.

* Outro peso pesado, a Portugal Telecom ganha 0,44 pct para 4,103 euros, invertendo a tendência negativa do início da sessão, após ter apresentado resultados do 4to trimestre de 2011 abaixo do esperado pelos analistas.

A telecom apresentou contas esta manhã, tendo lucro líquido tido uma queda maior do que o esperado de 31 pct no quarto trimestre de 2011, devido ao aumento dos custos financeiros associados à consolidação da brasileira Oi e à contracção das receitas no recessivo mercado doméstico.

* Em contraciclo, a Galp Energia perde 2,24 pct para 12,465 euros, pressionada pela concretização do acordo entre os seus accionistas de referência -- Amorim Energia, Caixa Geral de Depósitos (CGD) e ENI -- que permite à italiana alienar a sua posição de 33,34 pct petrolífera.

“As acções estão em queda, mas a longo prazo este acordo é bom para a Galp”, afirmou Luís Gonçalves.

* As principais praças europeias recuperam dos mínimos de três semanas tocados ontem, seguindo com ganhos entre 0,15 pct e 0,8 pct, com os investidores de olhos postos da reunião dos ministros das Finanças da Zona Euro e na apresentação do Orçamento de Estado em Espanha.

* O euro recupera das quedas recentes face à divisa norte-americana, subindo 0,37 pct para 1,3345 dolares.

* No mercado secundário de dívida soberana, a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos seguem a cair para 11,56 pct, dos anteriores 11,57 pct.

Já as congéneres espanholas e italianas seguem em leve queda, com a espanhola a descer para 5,42 pct de 5,48 pct ontem e a italiana a cair para 5,16 pct de 5,22 pct.

* Os preços do petróleo seguem em alta nos mercados internacionais com o contrato do Brent para entrega em Maio segue a ganhar 0,75 pct para 123,31 dólares e do Nymex a subir 0,63 pct para 103,41 dólares o barril.