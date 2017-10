ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 em queda, mas Cimpor dispara 10 pct com 'bid'

LISBOA, 2 Abr (Reuters) - A bolsa portuguesa inverteu dos ganhos da abertura e segue em terreno negativo, como a Europa, com os investidores a tomarem mais-valias, enquanto a Cimpor destoa em forte alta, após ser alvo do ‘takeover’ pelo seu maior accionista, a brasileira Camargo Corrêa, disseram traders.

“Os mercados do sul da Europa seguem em queda, alvo de tomada de mais valias depois dos ganhos do final da semana passada, contudo, a estrela da sessão é a Cimpor que já foi ao preço da OPA”, apontou João de Deus, trader da Dif Broker.

* A Cimpor dispara 9,68 pct para 5,484 euros, depois de, na passada sexta-feira, a Intercement da brasileira Camargo Corrêa ter lançado um ‘takeover’ sobre 100 pct do capital da cimenteira líder de Portugal.

Nesta oferta, desde há muito aguardada pelos analistas, a Camargo Correa -- maior accionista com 32,9 pct do capital da Cimpor -- oferece uma contrapartida de 5,5 euros por cada acção da empresa nacional, ou seja um prémio de 10 pct, sendo que este ‘bid’ que valoriza a cimenteira em cerca de 3.700 milhões de euros (ME), tendo a Camargo Correa de pagar à volta de 2.500 ME pelos dois-terços do capital que não controla.

* O índice de referência PSI20 cai 1,24 pct, com 13 títulos em queda, seis em alta e um inalterado.

Negociaram-se 16 milhões de títulos no valor de 27 milhões de euros (ME) na NYSE Euronext Lisbon.

* A banca nacional segue em queda, com o Millennium bcp a recuar 2,16 pct para 0,136 euros, o BPI a cair 2,22 pct para 0,485 uros e o Banco Espírito Santo a desvalorizar 1,17 pct para 1,355 euros.

* A pressionar o índice ‘benchmark’ da bolsa nacional, estão ainda a EDP-Energias de Portugal, a cair 0,78 pct para 2,164 euros, a Jerónimo Martins, a descer 0,2 pct para 15,245 euros, e a Portugal Telecom, a perder 0,34 pct para 4,065 euros.

* As principais praças europeias também inverteram dos ganhos da abertura e seguem com quedas entre 0,28 pct e 1,5 pct, apesar de dados económicos positivos vindos da China.

* O índice de gestores de compras (PMI) na China subiu, em Março, para 53,1, máximo de 11 meses, renovando melhores perspectivas para o crescimento económico do país.

“Os dados económicos chineses reduzem os receios de um ‘hard landing’ do país”, disse Roger Peeters, estrategista no Close Brothers Seydler Research, em Frankfurt.

* O euro recupera das quedas recentes face à divisa norte-americana, subindo 0,10 pct para 1,3371 dolares.

* Os futuros do Dow Jones sobem 0,29 pct e os do Nasdaq ganham 0,4 pct, deixando antever uma abertura positiva em Wall Street.

* No mercado secundário de dívida soberana, a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos segue estável nos 11,75 pct.

Já as congéneres em Espanha e Itália seguem em leve queda, com a espanhola a descer para 5,29 pct de 5,36 pct na última sessão e a italiana a cair para 5,05 pct versus 5,124 pct.

* Os preços do petróleo seguem em baixa nos mercados internacionais, com o contrato do Brent para entrega em Maio a descer 0,11 pct para 122,74 dólares e do Nymex a cair 0,05 pct para 102,97 dólares o barril.