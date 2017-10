ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 em queda c/ Europa, Cimpor contraria após 'bid'

LISBOA, 2 Abr (Reuters) - A bolsa portuguesa segue em queda, tal como as congéneres europeias, em dia de realização de mais-valias, enquanto a Cimpor destoa em forte alta, após o anúncio do takeover pela brasileira Camargo Corrêa , disseram traders.

“Os mercados do sul da Europa seguem em queda, alvo de tomada de mais valias depois dos ganhos do final da semana passada, contudo, a estrela da sessão é a Cimpor que já foi ao preço da OPA”, apontou João de Deus, trader da Dif Broker.

* A Cimpor dispara 8,8 pct para 5,44 euros, depois de, na passada sexta-feira, a Intercement da brasileira Camargo Corrêa ter lançado um ‘takeover’ sobre 100 pct do capital da cimenteira líder de Portugal.

Nesta oferta, desde há muito aguardada pelos analistas, a Camargo Correa -- maior accionista com 32,9 pct do capital da Cimpor -- oferece uma contrapartida de 5,5 euros por cada acção da empresa nacional, ou seja um prémio de 10 pct, sendo que este ‘bid’ que valoriza a cimenteira em cerca de 3.700 milhões de euros (ME), tendo a Camargo Correa de pagar à volta de 2.500 ME pelos dois-terços do capital que não controla.

* O índice de referência PSI20 cai 0,97 pct para 5.503,66 pontos, com 15 títulos em queda e cinco em alta, tendo-se negociado 34 milhões de acções, ou 52,2 milhões de euros (ME) na NYSE Euronext Lisbon.

* A liderar as quedas, a EDP Renováveis recua 5,13 pct para 3,535 euros, tendo chegado a afundar 6 pct para um novo mínimo histórico de 3,50 euros, devido ao corte dos incentivos fiscais ao sector das energias limpas previsto no Orçamento espanhol, segundo traders.

* Na banca, o Millennium bcp recua 1,44 pct para 0,137 euros, o BPI cai 3,63 pct para 0,478 euros e o Banco Espírito Santo desvaloriza 3,21 pct para 1,326 euros.

* A pressionar o índice ‘benchmark’ da bolsa nacional, estão ainda a EDP-Energias de Portugal, a cair 1,15 pct para 2,156 euros e a Portugal Telecom, a perder 1,05 pct para 4,036 euros.

* As principais praças europeias recuam entre 0,01 pct e 1,35 pct, apesar de dados económicos positivos vindos da China, onde o índice de gestores de compras (PMI) subiu, em Março, para 53,1, máximo de 11 meses, renovando melhores perspectivas para o crescimento económico do país.

“Os dados económicos chineses reduzem os receios de um ‘hard landing’ do país”, disse Roger Peeters, estrategista no Close Brothers Seydler Research, em Frankfurt.

Notícias de que o banco central alemão teria deixado de aceitar obrigações portuguesas, espanholas e italianos como colateral reacendeu os receios em torno da crise de dívida soberana na Zona Euro.

Estas notícias foram, porém, entretanto negadas pelo ‘Bundesbank’, mas isso não impediu o seu impacto negativo, sobretudo nos títulos financeiros.

* O euro segue em queda face à divisa norte-americana, a cair 0,10 pct para 1,3345 dolares.

* Os futuros do Dow Jones e do Nasdaq caem uns ligeiros 0,2 pct, a apontar para um ‘arranque’ em leve queda de Wall Street, com os investidores a aguardar dados sobre o sector da construção, em Fevereiro, às 1500 TMG.

* No mercado secundário de dívida soberana, a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos segue estável nos 11,75 pct.

Já as congéneres em Espanha e Itália seguem em leve queda, com a espanhola a descer para 5,29 pct de 5,36 pct na última sessão e a italiana a cair para 5,05 pct versus 5,124 pct.

* Os preços do petróleo seguem em baixa nos mercados internacionais, com o contrato do Brent para entrega em Maio a descer 0,48 pct para 122,29 dólares e do Nymex a cair 0,56 pct para 102,44 dólares o barril.