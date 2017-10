ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 contraria optimismo Europa, apesar Cimpor

LISBOA, 2 Abr (Reuters) - A forte subida da Cimpor, animada por um ‘takeover’, não foi suficiente para a bolsa portuguesa acompanhar os ganhos das pares europeias, animadas com dados favoráveis vindos dos EUA e da China, segundo operadores.

“Acreditamos numa recuperação cíclica nos EUA e que a China, ainda que abrande, não deixará de ser um motor de crescimento”, disse David Coombs, da Rathbone Brothers.

Dados macroeconómico hoje divulgados revelam que o índice de gestores de compras (PMI) chinês atingiu o nível mais alto em 11 meses e o sector industrial norte americano cresceu mais do que o esperado, em Março, aliviando receios de um abrandamento económico global.

* As principais praças europeias encerraram com ganhos entre 0,4 pct e 1,9 pct, excepto Lisboa e Madrid, que fecharam em leve queda. Em Espanha, a maioria das cotadas foi penalizada pelas ondas de choque face aos cortes orçamentais anunciados pelo Governo de Madrid na semana passada.

O sector financeiro foi penalizado por notícias que o banco central alemão teria deixado de aceitar obrigações portuguesas, espanholas e italianas como colateral, o que reacendeu os receios em torno da crise de dívida soberana na Zona Euro. Estas notícias foram, porém, negadas pelo Bundesbank.

* Em Portugal, o índice PSI20 perdeu 0,21 pc para 5.544,97 pontos, com nove títulos em queda, 10 em alta e um estável, tendo-se negociado 61,4 milhões de acções, ou 115 milhões de euros (ME) na NYSE Euronext Lisbon.

* Em contraciclo, a estrela da sessão foi a Cimpor, que disparou 9,4 pct para 5,47 euros, tendo chegado a tocar os 5,5 euros oferecidos na oferta anunciada sexta-feira pela Intercement, da brasileira Camargo Corrêa .

* A liderar as quedas, a EDP Renováveis recuou 4,03 pct para 3,576 euros, tendo chegado a afundar 6 pct para um novo mínimo histórico de 3,50 euros, devido ao corte dos incentivos fiscais ao sector das energias limpas previsto no Orçamento espanhol.

* Na banca, o Millennium bcp desceu 1,44 pct para 0,137 euros, o BPI caiu 3,02 pct para 0,481 euros e o Banco Espírito Santo desvalorizou 3,65 pct para 1,32 euros.

* A colocar pressão adicional sobre o índice ‘benchmark’ da bolsa nacional, a Portugal Telecom perdeu 2,01 pct para 3,997 euros e a EDP-Energias de Portugal cedeu 0,5 pct para 2,17 euros.

* Em Wall Street, o Dow Jones sobe 0,47 pct e o Nasdaq ganha 0,79 pct, com os títulos do sector da energia a liderar os ganhos, devido à subida do preço de matérias primas como o crude.

* O euro segue em queda face à divisa norte-americana, a cair 0,25 pct para 1,3324 dolares.

* No mercado secundário de dívida soberana, a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos sobe para 11,88 pct de 11,75 pct na sexta-feira.

Já as congéneres em Espanha e Itália seguem estáveis face à sessão anterior, nos 5,29 pct e 5,12 pct, respectivamente.

* Os preços do petróleo seguem em alta nos mercados internacionais, com o contrato do Brent para entrega em Maio a subir 1,25 pct para 124,42 dólares e do Nymex a ganhar 0,95 pct para 104,63 dólares o barril.