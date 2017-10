ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 em alta com Europa, olhos dados EUA

LISBOA, 3 Abr (Reuters) - As subidas da banca, das energéticas e da retalhista Jerónimo Martins sustentam a bolsa portuguesa em alta, acompanhando a Europa, num arranque de sessão marcado pela fraca liquidez, com os investidores à espera de dados macro vindos do outro lado do Atlântico, segundo traders.

“Houve algum alívio resultante dos números da actividade industrial norte-americana anunciados ontem, com o país a mostrar ainda sinais de crescimento”, disse Koen De Leus, estrategista no KBC Securities em Bruxelas.

Acrescentou: “Eu acho, contudo, que os mercados foram demasiado longe demasiado depressa e na Europa há ainda demasiados problemas, a austeridade está em todo o lado e será muito difícil sair da espiral de dívida”.

* As principais praças europeias seguem com ganhos entre 0,2 e 0,3 pct, com as farmacêuticas a centrarem o apetite dos investidores enquanto as empresas de minérios lideram as quedas.

* A dar suporte adicional às bolsas estão ainda os dados macro de ontem vindos da China e dos EUA, que superaram as previsões dos analistas, aliviando receios de um abrandamento económico global.

O índice de gestores de compras (PMI) chinês atingiu o nível mais alto em 11 meses e o sector industrial norte americano cresceu mais do que o esperado, em Março.

* Os futuros do Dow Jones e do Nasdaq seguem na linha de água e deixam antever uma abertura indefinida para Wall Street, em dia de divulgação das vendas de bens duradouros e ordens às fábricas, referentes a Fevereiro, às 1500 TMG.

* Em Portugal, o índice PSI20 sobe 0,48 pc para 5.571,57 pontos, com 10 títulos em alta, oito quedas e dois inalteradosl, tendo-se negociado 10 milhões de acções ou 10 milhões de euros (ME) na NYSE Euronext Lisbon.

* Na banca, o Millennium bcp sobe 0,73 pct para 0,138 euros, o BPI ganha 0,21 pct para 0,482 euros e o Banco Espírito Santo avança 0,76 pct para 1,33 euros, acompanhando os ganhos dos principais pares europeus.

* O ‘peso-pesado’ Jerónimo Martins valoriza 1,62 pct para 15,67 pct e, entre as energéticas, a EDP-Energias de Portugal sobe 0,23 pct para 2,175 euros e a Galp Energia soma 0,84 pct para 12,585 euros.

* Em contraciclo, segue a Cimpor que cai 0,18 pct para 5,46 euros, após ter disparado ontem cerca de 10 pct e ter chegado a tocar os 5,5 euros oferecidos na oferta anunciada sexta-feira pela Intercement, da brasileira Camargo Corrêa .

* A colocar pressão adicional sobre o índice ‘benchmark’ da bolsa nacional está a Portugal Telecom que perde 0,3 pct para 3,985 euros.

* O euro segue em alta face à divisa norte-americana, a apreciar 0,2 pct para 1,3344 dolares.

* No mercado secundário de dívida soberana, a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos seguem estáveis nos 11,84 pct.

Já as congéneres em Espanha e Itália seguem em sentidos contrários, com a espanhola a subir para 5,37 pct de 5,36 pct ontem e a italiana a cair para 5,09 pct de 5,112 pct.

* Os preços do petróleo seguem em queda nos mercados internacionais, com o contrato do Brent para entrega em Maio a cair 0,5 pct para 124,80 dólares e do Nymex a descer 0,64 pct para 104,57 dólares o barril.