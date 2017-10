Consórcio Soares da Costa ganha novo contrato de 189 ME em Angola

LISBOA, 3 Abr (Reuters) - O consórcio da Soares da Costa ganhou o concurso para construção de habitações no Soyo em Angola, no valor de 189 milhões de euros (ME), reforçando em 19,5 pct a carteira de encomendas da construtora naquele país africano de rápido crescimento, anunciou a empresa.

Adiantou que “a obra será executada em consórcio com a MSF, tendo a Soares da Costa uma participação de 50 pct”.

“A obra tem um prazo de execução de 36 meses e o valor total de adjudicação é de 252 milhões de dólares (MD) ou 189 ME, o que representa um acréscimo de cerca de 19,5 pct à carteira de encomendas sa Soares da Costa no mercado angolano”, referiu a empresa em comunicado.

No final de Setembro de 2011, a carteira de encomendas de Angola desta construtora ascendia a 484 milhões de euros (ME), o que correspondia a 33 pct do total das encomendas.

Adiantou: “o projecto, que prevê a construção de 317 habitações, destina-se a alojar os técnicos e suas famílias da unidade industrial de recolha e armazenagem e distribuição de gás natural da Angola LNG no Soyo, tendo os edifícios do respectivo complexo industrial sido já construídos também pela Soares da Costa”.

O mercado angolano tem permitido às construtoras nacionais sobreviverem ao recessivo mercado português, que se encontra em estado de ‘coma’ devido à suspensão das grandes obras públicas e à crise do mercado de habitação. (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)